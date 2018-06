Trump di nuovo contro l'OPEC : prezzi del petrolio troppo alti : Il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump , torna ad accusare l' OPEC . "I prezzi del petrolio sono troppo alti, l'OPEC è tornata alla carica. Non va bene", ha twittato il tycoon ...

Nuovo attacco di Trump alla Germania : "Paghi di più alla Nato" : Nuovo attacco di Trump alla Germania: "Paghi di più alla Nato"

La diplomazia muscolare di Trump - l'Europa e la voglia di un nuovo ordine mondiale : Nella scomposta politica estera di Trump si leggono le difficoltà che incontra l'amministrazione a lavorare con la spada di Damocle rappresentata dall'inchiesta in corso sui legami suoi e di alcuni ...

L'incontro notturno e l'invito per il nuovo bilaterale fra Conte e Trump. E le tensioni Usa-Ue al G7 : Cronaca di una giornata che non fa altro che riaffermare le distanze tra i due grandi blocchi che compongono il Patto Atlantico. E l'irritazione malcelata per l'irritualità del presidente americano, ...

G7 - Trump invita Conte alla Casa Bianca per un nuovo incontro

NBA - LeBron James - Steph Curry - Steve Kerr : tutti di nuovo contro Donald Trump : Sappiamo tutti quanto lo sport sia importante nel nostro Paese, come strumento capace di unire le persone, intrattenerle e coinvolgerle — che sia una discussione come quelle che facciamo noi ogni ...

Nuovo incontro Kim- Moon al confine per parlare di Trump : Nuovo incontro al confine tra i leader della Corea del Nord e del Sud, cioè tra Kim Jong-un e Moon Jae-in. Come un mese fa, quando annunciarono la fine ufficiale della guerra tra le due Coree, i due presidenti si sono incontrati in un villaggio di confine, argomento di discussione il vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord che il presidente americano Donald Trump ha messo in forse.Summit di pace tra le Coree: fine della guerra tra i due ...

Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo governo - Ilva - a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto : Oggi a Focus Economia: Mercati ancora nervosi in attesa della formazione del nuovo governo - Ilva, a che punto siamo - Trump valuta dazi sulle auto. Ospiti: Dino Pesole, Marco Valsania e Domenico Palmiotti de il ...

Corea del Nord - vertice Kim-Trump il prossimo 12 giugno a Singapore/ Nuovo passo verso percorso di pace : Corea del Nord, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un". vertice Trump-Kim il prossimo 12 giugno a Singapore

Il nuovo ruolo del Centro America nell'èra Trump : "L'integrazione CentroAmericana ci ha permesso di trasformare una regione in conflitto e con gravissimi problemi economici e sociali nella sesta economia più grande dell'America Latina e nel secondo mercato più importante del CentroAmerica, dopo gli Stati Uniti. E anche con l'Europa manteniamo buone relazioni di interscambio. Il nostro Pil sta ...

IVANA Trump E ROSSANO RUBICONDI/ Video - i due ex di nuovo assieme (Ballando con le stelle 2018) : IVANA TRUMP & ROSSANO RUBICONDI sono pronti a danzare e a dare spettacolo nella semifinale di Ballando con le stelle. I due tornano insieme dopo diverso tempo. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 06:30:00 GMT)