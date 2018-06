: #News #Trump a Opec:prezzi greggio troppo alti - CyberNewsH24 : #News #Trump a Opec:prezzi greggio troppo alti - NotizieIN : Trump a Opec:prezzi greggio troppo alti - TelevideoRai101 : Trump a Opec:prezzi greggio troppo alti -

"Idel petrolio sono, l'è tornata alla carica. non va bene". Lo ha twittato il presidente Usa,, a ridosso del verticedel prossimo 22 giugno, in cui si dovrà decidere sui tagli alla produzione introdotti alla fine del 2016. L'accordo, per tagliare di 1,8 mln di barili al giorno le forniture petrolifere, ha consentito di riportare ida 30 a 70 dollari al barile. L'intesa scade alla fine del 2018.(Di mercoledì 13 giugno 2018)