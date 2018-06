Trapela in rete la data d' apertura dei saldi estivi di Steam

Assassin’s Creed Odyssey : Nuove info Trapelano in rete : L’E3 2018 è alle porte e con esso gli annunci dei nuovi titoli in arrivo sul mercato videoludico, tra cui il tanto atteso nuovo capitolo della serie Assassin’s Creed, il quale si intitolerà Odyssey e ci porterà nell’antica Grecia. Nuovi dettagli per Assassin’s Creed Odyssey In data odierna sono trapelate sulla rete Nuove informazioni sul gioco che vogliamo condividere con voi di seguito, ...

Splatoon 2 : Una nuova modalità Trapela in rete : OatmealDome e Simon1844, due celebri dataminers, hanno scoperto l’esistenza all’interno di Splatoon 2 di una modalità competitiva e inedita celata fino ad oggi allo sguardo dei giocatori, nascosta tra i file del gioco. Una nuova modalità per Splatoon 2 La suddetta modalità chiamata provvisoriamente Rocket, porta i giocatori in differenti arene, con l’obiettivo di attivare un razzo prima della squadra ...

Windows 10 on ARM : Trapelato in rete il Qualcomm Snapdragon 1000 : In un articolo di ieri abbiamo visto come, secondo alcune indiscrezioni affidabili, Qualcomm stesse sviluppando un nuovo processore completamente dedicato a Windows 10 on ARM: lo Snpadragon 850. I colleghi di Winfuture.de continuano quest’oggi a rivelare altri documenti interni nascosti affermando che alcuni PC della prossima generazione di Windows 10 on ARM saranno addirittura dotati dello Snpadragon 100, una CPU specificatamente ...

Fallout 76 : I primi dettagli Trapelano in rete : A distanza di poche ore dall’annuncio di Fallout 76 con un Trailer, trapelano in rete le prime informazioni in anteprima, e vogliamo condividerle con voi, anticipandovi che il titolo sarà mostrato nel corso dell’E3 2018. Fallout 76: primi rumors all’orizzonte Secondo quanto affermato da Kotaku, Fallout 76 sarà un gioco Online con elementi tipici di un survival come il sistema di progressione e il crafting. Nato ...

RAGE 2 : Trapela in rete quella che sembra essere una versione breve del trailer di annuncio : AGGIORNAMENTO:Come riportato poco fa da Dualshockers, sembra che una versione breve del trailer dell'annuncio di RAGE 2 sia trapelata su YouTube.Il video mostrerebbe solo una parte di quello che vedremo più tardi nella giornata di oggi e, in ogni caso, non c'è alcun gameplay di cui parlare. È solo un trailer cinematografico.Read more…