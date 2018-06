Traffico di droga - gestivano una 'rete' nel Nord Est : 15 arresti - : Blitz della Polizia di Trento contro un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti tra Trento, Verona, Vicenza e Ferrara. In manette 14 richiedenti asilo e un italiano. Gli spacciatori ...

Torre del Greco. Traffico e spaccio di droga 14 misure cautelari : Blitz antidroga nel Napoletano. I Carabinieri di Torre del Greco hanno eseguito 14 misure cautelari richieste della Dda, a carico

Milano - arrestati capo ultrà Milan e responsabile steward Inter/ Traffico e spaccio di droga : 22 arresti : Milano, arrestati capo ultrà Milan e responsabile steward Inter per Traffico e spaccio di droga. Blitz porta a 22 arresti in tutto. Le ultime notizie sull'inchiesta(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:51:00 GMT)

Milano : Traffico di droga - 22 arresti : Milano, 4 giu. (AdnKronos) - La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 22 persone per traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato Centro di Milano, diretto dal primo dirigente Ivo Morelli, hanno eseguito l'ordi

Crotone - Traffico di droga : 21 arresti : 5.55 Dall'alba, i Carabinieri di Crotone stanno eseguendo in vari comuni della provincia un ordine di custodia nei confronti di 21 indagati. Sarebbero responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti, ricettazione di un giubbotto antiproiettile provento di furto a un istituto di vigilanza. Eseguiti 8 arresti in flagranza e il ...

Smantellato Traffico di droga dal Marocco a Roma : dieci arresti : Smantellato traffico di droga dal Marocco a Roma: dieci arresti Smantellato traffico di droga dal Marocco a Roma: dieci arresti Continua a leggere L'articolo Smantellato traffico di droga dal Marocco a Roma: dieci arresti proviene da NewsGo.

Droga : Traffico di cocaina Olanda-Lombardia - 2 arrestati e 2 fermati : Milano, 10 mag. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato due persone e ha sottoposto a fermo altre due con l'accusa di far parte di un’associazione attiva nel traffico internazionale di Droga e alla sua rivendita in Lombardia. Le indagini hanno scoperto l’esistenza di un gruppo criminale, composto da c

Roma : Traffico droga tra Marocco-Italia-Spagna - 10 arresti : Roma- I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, nelle province di Roma, Frosinone e Torino, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza. Tale provvedimento dispone la custodia cautelare in carcere per 10 persone. Si tratta di 7 di origine marocchina, un algerino, un italiano ed un albanese. Avevano dato vita ad un Traffico internazionale di droga, prevalentemente hashish, importata dal Marocco, tramite la Spagna. Poi distribuita nelle ...

Traffico internazionale di droga - Genny a' carogna : chiesti 20 anni di carcere : Ancora guai per Genny a' carogna, il capo ultras del Napoli protagonista della trattativa dell'Olimpico durante la finale di Coppa Italia Napoli-Fiorentina del 3 maggio 2014 nelle ore successive all'...

'Traffico di droga - condannate a venti anni di carcere Genny la carogna' : Non un soldato semplice ma uno in grado di spostare soldi e uomini, di dare ordini, di decidere strategie. Non era uno che aspettava input calati dall'alto, ma uno in grado di imporre le proprie ...

Rimini - sgominata banda Traffico droga Spagna-Italia : 6 arresti : Rimini, sgominata banda traffico droga Spagna-Italia: 6 arresti Rimini, sgominata banda traffico droga Spagna-Italia: 6 arresti Continua a leggere

Rimini - Traffico droga : sei arresti : 7.05 Vasta operazione dei Carabinieri del comando provinciale di Rimini, per l'esecuzione di 6 misure cautelari nei confronti di un gruppo di spacciatori di droga attivi nelle province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena. Sequestrati copiosi quantitativi di stupefacenti provenienti dalla Spagna, tra cui grosse partite di cocaina, per un giro d'affari di circa 1 milione di euro.