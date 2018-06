Tra le altre cose : Salvini sta spaccando la Grande Coalizione di Berlino : L’Aquarius porta ai minimi termini i rapporti tra Francia e Italia, spinge la Spagna a prospettare guai per l’Italia per violazioni del diritto internazionale, ma soprattutto spacca a metà, come una mela, l’Unione in Germania: Merkel contro Seehofer, Cdu contro Csu. Di rado i due partiti fratelli, simili nel nome e da sempre coalizzati nel rispetto di una divisione che è solo geografica (la seconda è ...

Aquarius - Salvini : “Se ci saranno altre navi di ong sTraniere avremo lo stesso atteggiamento” : “La nave Aquarius stava ancora in acque territoriali maltesi, non c’era nessun problema sanitario a bordo. C’erano quattro motovedette della guardia costiera pronte ad intervenire di cui non è stato richiesto l’intervento, quindi non c’era evidentemente nessun problema”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in occasione della conferenza stampa in Lega Nord sul tema immigrazione. “Avevamo proposto di ...

E3 2018 : Prey : Mooncrash è un DLC Tra elementi roguelike e molte altre curiosità : Come già rivelato nella giornata di ieri, Bethesda non si è di certo dimenticata di Prey ma ha anzi annunciato due DLC, uno dei quali già disponibile. Prey: Mooncrash può essere acquistato al prezzo di $19,99 mentre la Digital Deluxe Edition di Prey (che include gioco e DLC) è proposta a $39,99.Come già sottolineato, il DLC è un contenuto fortemente rigiocabile che propone diversi elementi da roguelike. Scopriamo tutti i dettagli nel comunicato ...

AmminisTrative - le altre "piccole" sfide nel Sud e Isole : Per le Amministrative di domenica si vota in 761 comuni di cui 20 capoluoghi, ma sfide molto importanti si terranno anche nei comuni sopra i 15mila abitanti, soprattutto al Sud. Vediamo nel dettaglio ...

AmminisTrative - le altre "piccole" sfide in Centro-Italia : Per le Amministrative di domenica si vota in 772 comuni di cui 20 capoluoghi, ma sfide molto importanti si terranno anche nei comuni sopra i 15mila abitanti, soprattutto nel Centro-Italia. Le sfide in ...

AmminisTrative - le altre "piccole" sfide del Nord : Domenica si vota in 772 comuni di cui 20 capoluoghi, ma sfide molto importanti si terranno anche nei comuni sopra i 15mila abitanti, soprattutto al Nord. Vediamo quali sono. - Ivrea Il centrosinistra ...

Beach volley - World Tour 2018 Nantong. Agli ottavi Zuccarelli/Traballi - out al primo turno le altre azzurre : Una coppia azzurra avanti, le altre eliminate al primo turno. A Nantong l’Italia esulta a metà, anzi per un terzo perchè solo Zuccarelli/Traballi riescono a superare lo scoglio della prima giornata di gare nel main draw e volano Agli ottavi di finale dove domani alle 10 affronteranno la coppia di casa Qu/Bai, all’esordio in un torneo del World Tour assieme (per Qu è debutto assoluto, mentre Bai ha cinque tornei stagionali alle spalle ...

Governo - quando Fontana diceva : “Matrimonio solo Tra mamma e papà - le altre schifezze non le voglio sentire” : Al Congresso federale della Lega Nord, organizzato a Parma il 21 maggio del 2017, il neo ministro alla Famiglia, Lorenzo Fontana, diceva: “voglio un’Europa in cui il matrimonio sia tra una mamma e un papà e i bambini vengano dati a una mamma e a un papà. Le altre schifezze non le vogliamo neanche sentire nominare”. Nel video-blob, troviamo Fontana in versione ultrà allo stadio per la partita della sua Hellas Verona contro il ...

ancora morte sulle sTrade italiane : altre due persone hanno perso la vita oggi : La Del Fabbro era anche titolare di un negozio di bomboniere ed oggettistica , "Il mondo dei sogni", che si affaccia sulla stessa strada sulla quale le due donne hanno purtroppo perso la vita. La ...

Zona 'K' - altre sTrade con sosta a pagamento : Entrerà in vigore venerdì 1 giugno la sosta a pagamento , per chi non è titolare dello specifico contrassegno, in un altro gruppo di strade della Zona "K", sugli stalli blu realizzati dalla ditta AVR ...

Così Sara Andretta minacciava l'amante : «Sono diabolica». Tra lussi e shopping - forse altre vittime : Con i suoi soldi faceva la bella vita, ma la scorsa settimana è stata arrestata dai carabinieri per estorsione: la ?Circe? trevigiana, Sara Andretta, la 42enne che ricattava un...

Vulcano Kilauea - nuove evacuazioni : la lava minaccia altre aree residenziali e inTrappola un residente - sTrade ingolfate dai flussi [FOTO e VIDEO] : 1/13 Credit: USGS ...

Ciclone Mekunu - in Oman venti fino a 200 km/h - onde altre 12 metri e sTrade allagate : almeno 3 vittime [FOTO e VIDEO] : 1/23 ...