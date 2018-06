Toy boy o toy girl? Dibattito su Mariti Inutili | il nuovo libro di Januaria Piromallo e

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Quando è arrivato Peter Gomez, tutti si aspettavano una provocazione. E puntualmente è arrivata (“Il problema è il viagra che allunga la vita del desiderio. C’è gente che si separa a settant’anni!”). Nello spinoso di battito sull’utilità/tà dei, con una variegata rappresentanza della categoria (pluridivorziate e plurisposate, zitelle convinte e involontarie, monogame e cultrici dell’amicizia amorosa) si è inserita una questione sociologico-lessicale: toy boy e toysono la stessa cosa? Domanda meno semplice di come potrebbe sembrare. Il pubblico arrivato alla Feltrinelli l’11 giugno per la presentazione del“I” (Cairo) appena uscito, si è in effetti diviso. Come i relatori. Per Umberto Brindani, direttore di Oggi, il toy boy non ha un significato negativo, “è sdoganato, non è strano che una donna si leghi a un uomo più giovane” ( leggi: ...