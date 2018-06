Toscana Aeroporti | lunedì 18 giugno voli a rischio

Toscana Aeroporti - TAP Air Portugal collega Firenze all'hub di Lisbona : ... ricordando che Lisbona è "una destinazione di grande importanza" e "l'ennesima testimonianza dell'appeal dell'aeroporto di Firenze e del ruolo strategico dello scalo nello sviluppo dell'economia del ...

Toscana Aeroporti - preliminari per acquisizione da Unipol di 123 ettari in Area Castello : Teleborsa, - Contratto preliminare tra Toscana Aeroporti e NIT Nuove Iniziative Toscane per l'acquisizione, da parte della società di gestione aeroportuale di Firenze e Pisa, di un'Area di circa 123 ...

Toscana Aeroporti - OK da assemblea a bilancio 2017 : Teleborsa, - Via libera dall'assemblea di Toscana Aeroporti al bilancio 2017 e alla distribuzione di un dividendo di 0,531 euro per azione , +6,6% rispetto ai 0,498 euro del 2016, . I soci hanno ...

Toscana Aeroporti - in crescita passeggeri - ricavi ed Ebitda : Teleborsa, - Nuovo record per il Sistema Aeroportuale Toscano con 1.400.740 passeggeri trasportati nei primi tre mesi del 2018 , +2,3%, . Bene anche i risultati finanziari del primo trimestre di ...

Si approssima il rinnovo del CdA di Toscana Aeroporti : Teleborsa, - Toscana Aeroporti si prepara alla nomina dei componenti il nuovo CdA, che sarà eletto dall'assemblea dei soci convocata il 30 maggio . Corporacion America, che detiene il 55,7% delle ...

Toscana Aeroporti - 8 maggio 2018 proclamato sciopero locale : USB Lavoro Privato a Firenze e USB Lavoro Privato e FILT-CGIL a Pisa hanno proclamato per l' 8 maggio 2018 uno sciopero locale di 8 ore dalle 10:00 alle 18:00, che coinvolgerà il personale degli scali ...

Toscana Aeroporti cede area Castello : Toscana Aeroporti ha chiuso un accordo con Unipol per il passaggio di proprietà dell'area di Castello che si sviluppa su 168 ettari ed è soggetta a variante urbanistica. Ciò consentirà lo spostamento ...