Torreira-Arsenal | è fatta | 30 milioni alla Sampdoria

La Juve scatta per Golovin ma non trascura Dembelé : Torreira-Arsenal - l'affare è in dirittura d'arrivo : I sogni di calciomercato non vanno abbandonati dopo le prime difficoltà, sussurrano a Torino, dove Milinkovic Savic resta ancora in cima alla lista dei desideri della Juventus. Ma l'agguerrita ...

Calciomercato - Torreira ad un passo dall’Arsenal : i dettagli : Torreira si avvicina a grandi passi all’accordo con l’Arsenal, nulla da fare dunque per Napoli e Roma nella corsa al doriano Torreira ad un passo dall’Arsenal, accelerata decisiva del club londinese. Il calciatore della Sampdoria potrebbe volare in Premier League dopo le splendide stagioni in forza ai doriani. Secondo quanto rivelato da Sky, l’Arsenal avrebbe deciso di pagare 30 milioni a rate, anzichè i 25 della clausola ...