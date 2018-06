Torna nelle sale ' 2001 Odissea nello Spazio' | capolavoro di Kubrick

Gigi d'Alessio e Anna Tatangelo insieme al concerto di Vasco Rossi/ "Io e te come nelle favole" : Torna l'amore : Gigi d'Alessio e Anna Tatangelo insieme al concerto di Vasco Rossi per la gioia dei fan, i due sono tornati insieme? Lei scrive: "Io e te come nelle favole" e i dubbi svaniscono(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Il nodo Savona mette a rischio il governo Conte - Salvini : 'O si parte nelle prossime ore o si Torna alle urne' : Il responsabile ha sempre un nome, in questo caso due cognomi: Salvini e Di Maio", attacca l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi che però viene frenato dalle parole del Commissario Ue all'Economia, ...

Privacy - entra in vigore il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali. Il controllo riTorna nelle mani dei cittadini : Già da alcuni giorni in tanti ricevono decine di mail con oggetto 'Aggiornamento Privacy'. Di che si tratta? È il giro di vite dell'Unione europea a tutela della Privacy che riporta il controllo dei propri dati personali nelle mani dei cittadini europei.In vigore dalla mezzanotte di venerdì 25 maggio, il Regolamento generale per la protezione dei dati (Gdpr) - che dovrà essere applicato anche dai 'big' di Internet da ...

'2001 : Odissea nello spazio' Torna nelle sale per i 50 anni dalla prima uscita : Un monolite. Scuro, opaco, impenetrabile, misterioso. Eppure affascinante, magnetico, imprescindibile. A cinquant'anni quasi esatti dalla prima uscita nelle sale, nei cinema italiani il 4 e 5 giugno prossimi gli appassionati di fantascienza in particolare e di cinema in generale potranno rivedere “2001: Odissea nello spazio”. Un nuovo paradigma per la fantascienza Un film che calamita a confonde, “2001”. Che pone più domande di quante non ne ...

Terremoto M3.9 nelle Marche : sopralluoghi nelle scuole di San Severino - domani si Torna in classe : A seguito della forte scossa di Terremoto magnitudo 3.9 verificatasi questa mattina alle 10:49 nelle Marche, al termine dei sopralluoghi effettuati con i tecnici comunali e la Protezione Civile, il sindaco di San Severino Marche, ha disposto il rientro in classe degli alunni per domani, martedì 21 maggio. “Purtroppo qui viviamo un’emergenza continua. Abbiamo bisogno di una nuova scuola che dia tranquillita’ e sicurezza ai ...

A Torino - Milano e nelle Langhe Torna CIRCONOMÌA - festival nazionale dell’Economia Circolare e delle energie dei territori : Protagonisti internazionali ed eventi g-local per la terza edizione di CIRCONOMÌA, il festival nazionale dedicato all’Economia Circolare che da mercoledì 23 maggio va in scena a Torino, Milano e nelle Langhe, con appuntamenti per tutta la settimana e il 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente. L’appuntamento rientra nell’ambito della EU Green Week. Apertura il 23 mattina a Torino, nei locali dell’Open Incet Innovation Center, con un Summit di ...

Torna nelle scuole il diario della Polizia : L'importanza del rispetto delle regole, del vivere civile e la sicurezza in rete. Sono i temi della nuova edizione de 'Il mio diario', l'iniziativa rinnovata anche per l'anno scolastico 2018-2019 ...

Spettacoli - nelle Grotte di Pertosa Torna 'Cave of Spirits' : Gli Spettacoli nelle Grotte di Pertosa-Auletta non sono una novità ma la novità di questo spettacolo non è solo l'autoproduzione da parte della Fondazione MIdA bensì elementi originali sono il ...

Freddo e maltempo in tutta la Gallura. Sul Gennargentu Torna la neve : termosifoni accesi nelle scuole : Le previsioni meteo per la giornata. Nuvole, vento e Freddo a Olbia e in tutta la Gallura. Ma per il momento pare scongiurata la pioggia. Stamattina le previsioni davano tempo incerto per tutta la ...

Roma - Torna la Notte Sacra : il 12 maggio musica - rassegne d'arte e preghiere nelle chiese del centro : E fuori, nelle strade, gli spettacoli di 'buskers di Dio'. E' la seconda edizione della 'Notte Sacra', ideata da monsignor Liberio Andreatta due anni fa e adesso portata avanti da don Remo Chiavarini,...

Cardiff - la favola di Etheridge : 'Stavo per Tornare nelle Filippine - ora giocherò in Premier' : "Il mondo del calcio sa essere molto duro, è difficile entrarci e difficile rimanerci dentro - ha detto al Sun - ero a una sola settimana dal tornarmene a casa nelle Filippine". Ma tutto questo non è ...

Il film 'al buio' : nelle multisale Uci Cinemas Torna l'anteprima a sorpresa : E per una volta non bisognerà scegliere: lunedì 16 aprile in 30 multisale Uci Cinemas torna ' l'anteprima a sorpresa ' . Un vero e proprio appuntamento al buio con il grande schermo per gli ...

Terremoto - le scosse continue e l'appello alla politica : "Niente scuse - vogliamo Tornare nelle nostre case" : Impossibile dominare la paura. Difficile vivere con l'ansia continua di una nuova scossa. Il Terremoto continua a non dar tregua alle martoriate popolazioni del Centro Italia, con una

Terremoto nelle Marche - Torna la paura nelle casette : Il Terremoto è tornato. Alle 5.11 una nuova scossa ha buttato giù dal letto chi ancora dormiva e alcuni mobili pensili appesi alle pareti delle casette Sae. Il 'mostro', come ormai nel maceratese ...