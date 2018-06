Torna la bella stagione E con lei riapre anche la Casseta Estiva | che si sposta a

JOHN CENA E NIKKI BELLA/ Tornano insieme - l’amore ai tempi della televisione : Dopo un mese dalla rottura la coppia formata da i due wresteler, JOHN CENA e NIKKI BELLA, si riconcilia. Tutto viene ripreso dalle telecamere e andrà in onda sullo show "Total BELLA"(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 15:29:00 GMT)

John Cena e Nikki Bella sono Tornati insieme : Nikki Bella e John Cena si sono lasciati Rottura imprevista e improvvisa per Nikki Bella e John Cena. Un mese e mezzo dopo la rottura a mezzo stampa, John Cena e Nikki Bella sono tornati insieme. Un ricongiungimento avvenuto ovviamente davanti alle telecamere nel corso del 25esimo WWE’s Raw, andato in sCena a New York, che tra due giorni andrà in onda grazie al reality show ...

Marquez Torna ad Austin : 'Bella pista e bei ricordi' : 'Una bella pista con una grande atmosfera e bei ricordi: lì ho ottenuto la mia prima pole e la mia prima vittoria in MotoGp. E da allora sono stato sempre forte. Quindi è il posto adatto per provare ...

Vanessa Incontrada Torna in tv! La notizia sta facendo esultare i fan della bella spagnola che ormai avevano perso la speranza di ammirarla ancora sul piccolo schermo. Dove la rivedremo? Beh - questa sì che è una sorpresa… : Da quanto tempo non vediamo Vanessa Incontrada in televisione? È un bel po’ di tempo. Più o meno dai tempi di “Scomparsa”, la fiction Rai girata a San Benedetto del Tronto che, un anno fa – più o meno – fece il botto andando ben oltre le aspettative di ascolti e share. Ebbene, per la gioia di tutti quelli che la amano, Vanessa Incontrada torna in televisione. Davvero? Sì. La vedremo protagonista di una nuova fiction Rai dal titolo “Il capitano ...

“Di’ la verità!”. Al Bano contro Loredana. Il modo in cui il cantante guardava Romina nell’ultima puntata di Ballando con le stelle non è passato inosservato ed ecco che - a poche ore di distanza - tra l’ex coppia più bella del reame Torna in ballo la Lecciso. Lo scontro va in onda in diretta tv : Che qualcosa sarebbe successo era chiaro dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle quando aveva usato parole al miele per Romina. Frasi impossibili da equivocare e che avevano scatenato immediatamente i fan che, sui social, tornavano a chiedere a gran voce una reunion dimenticandosi però di Loredana Lecciso protagonista con l’ex compagno di un botta e risposta in diretta durante Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora ...