Torino | pensionato in auto travolge due sorelle | una è morta | l’altra è gravissima

Torino - dottoressa deruba il malato. Furti seriali in casa del pensionato - incastrata mentre ripulisce il portafogli : I carabinieri di Torino hanno arrestato per furto aggravato un medico di base 61enne bloccata subito dopo aver rubato 115 euro a casa di un paziente di 85 anni, dove si era recata per una visita domiciliare. Dalle indagini è emerso che il medico, a febbraio, avrebbe derubato l’anziano quattro volte. L’intervento dei carabinieri era stato richiesto dalla figlia della vittima che sospettava del medico quale autore dei Furti. Gli ultimi due Furti ...

Torino - pensionato spara a moglie malata di Alzheimer e si suicida - : A compiere l'omicidio-suicidio, la sera del 5 aprile, è stato un 70enne. L'uomo non sopportava più le sofferenze della coniuge, come ha scritto lui stesso in una lettera d'addio