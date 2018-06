Torino | licenziata l' insegnante che augurò la morte ai poliziotti schierati durante il

La maestra di Torino che aveva insultato la polizia durante un corteo di protesta è stata licenziata : La maestra di Torino che lo scorso febbraio aveva insultato la polizia durante un corteo di protesta è stata licenziata. La decisione è stata presa dall’Ufficio scolastico regionale del Piemonte. La maestra è anche indagata per per istigazione a delinquere, oltraggio The post La maestra di Torino che aveva insultato la polizia durante un corteo di protesta è stata licenziata appeared first on Il Post.