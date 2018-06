Torino | insulti alla polizia | licenziata maestra Lavinia Cassaro UIL | Occhio al

Torino - il pullman del Napoli sfila tra gli insulti degli juventini. Sarri risponde col dito medio : Juventus-Napoli ‘incandescente’ ancora prima del fischio d’inizio. I bianconeri hanno accolto all’Allianz Stadium il pullman del Napoli con insulti, a cui dall’interno qualcuno ha replicato mostrando il dito medio. “E’ stato Sarri, è una vergogna”, è l’accusa di alcuni tifosi juventini che hanno ripreso la scena con i loro smartphone L'articolo Torino, il pullman del Napoli sfila tra gli ...

Napoli - schiaffi e insulti al fatTorino : 'I due poliziotti violenti non sono più operativi' : 'sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi' i due poliziotti motociclisti della Questura di Napoli ripresi in un video diventato virale sul web mentre prendono a schiaffi e insultano ...

Napoli - schiaffi e insulti al fatTorino : 'I due poliziotti violenti non sono più operativi' : 'sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi' i due poliziotti motociclisti della Questura di Napoli ripresi in un video diventato virale sul web mentre prendono a schiaffi e insultano ...

Napoli - schiaffi e insulti al fatTorino : «I due poliziotti violenti non sono più operativi» : «sono stati assegnati a compiti burocratici e non operativi» i due poliziotti motociclisti della Questura di Napoli ripresi in un video diventato virale sul web mentre prendono a schiaffi...