Titoli di Stato | il Tesoro vende i BTP a caro prezzo

I Titoli di Stato italiani - a breve - valgono o no meno di quelli greci? : Ma la cosa, nota qualcuno, deve essere messa direttamente in relazione con un'intervista rilasciata sempre al Corriere della Sera da ministri dell'economia, Giovanni Tria . In cui il titolare di via ...

Spread e mercati - attacco all'Italia e vera storia. Titoli di Stato peggiori - ma c'è motivo : Nessuno avrebbe mai immaginato che la Grecia riuscisse a proporre condizioni più vantaggiose. Ma c'è un motivo: ecco cosa sta succedendo in Italia..

Italia superata da Atene sui Titoli di Stato A maggio 38 miliardi in fuga all’estero : Il rendimento greco a 9 mesi ora è più basso. È un sorpasso impensabile anche solo fino a metà maggio, quando uscì il «contratto» di governo M5S-Lega che prevedeva l’opzione di uscita dall’euro e destabilizzò per la prima volta il mercato del debito Italiano

Augusto Minzolini contro il governo gialloverde : 'Ballano la samba. E i Titoli di Stato...' : In precedenza, nei 90 lunghi giorni di consultazioni, il differenziale è sensibilmente progredito a causa del quadro di instabilità politica. Dunque, attribuire al governo gialloverde quanto sta ...

La Bce smette di comprare Titoli di Stato? Dirottiamo il Qe sulle imprese : L’annuncio – dato da Peter Praet, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea – che dal prossimo anno la Bce cesserà di acquistare titoli di Stato dei singoli Paesi membri ha subito messo in allarme molti governi dell’Unione a causa delle tensioni che questo provvedimento (peraltro inevitabile presto o tardi) creerà. Il QE (Quantitative Easing) è una misura di sostegno monetario all’economia nazionale adottato per la ...

Italia superata da Atene sui Titoli di Stato E a maggio usciti dal Paese 38 miliardi E Piazza Affari apre in calo. Spread a 270 : Il rendimento greco a 9 mesi ora è più basso. È un sorpasso impensabile anche solo fino a metà maggio, quando uscì il «contratto» di governo M5S-Lega che prevedeva l’opzione di uscita dall’euro e destabilizzò per la prima volta il mercato del debito Italiano

Italia superata da Atene sui Titoli di Stato E a maggio 38 miliardi sono usciti dal Paese : Il rendimento greco a 9 mesi ora è più basso. È un sorpasso impensabile anche solo fino a metà maggio, quando uscì il «contratto» di governo M5S-Lega che prevedeva l’opzione di uscita dall’euro e destabilizzò per la prima volta il mercato del debito Italiano

Titoli Stato : spread Btp-Bund cala a 232 punti : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Avvio di giornata in calo per lo spread tra Btp decennali italiani e Bund tedeschi. In apertura il differenziale si è atteStato a 243 punti , rispetto ai 247 punti della chiusura di ieri, con il rendimento al 2,92% per poi ripiegare ancora a 232 punti con un rendimento 2,82%. L'articolo Titoli Stato: spread Btp-Bund cala a 232 punti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

In scadenza nel 2018 Titoli di Stato per oltre 175 miliardi - Lega e M5s tentano un primo passo per l’eurexit : Il debito pubblico italiano potrebbe essere più caro di 3 miliardi di euro a fine anno, per via dei tassi sui titoli di Stato Legati ai timori che l’Italia non sia in grado di saldare quanto dovuto. E intanto una prima mossa tentata al...

Il Financial Times : "Tagli dalla Bce ad acquisti Titoli di Stato italiani" : Sul fronte dei giorni caldi dello spread della scorsa settimana emerge un retroscena ricostruito dal Financial Times . Il quotidiano della city di fatto sostiene che la Banca Centrale europea avrebbe '...

Spread - Financial Times : “A maggio la Bce ha ridotto acquisti di Titoli di Stato italiani. I sospetti del nuovo governo” : A maggio la Bce ha comprato titoli di Stato italiani per 3,6 miliardi netti, circa 400 milioni in meno rispetto al mese prima. Così come sono diminuiti anche gli acquisti di titoli pubblici di Francia, Belgio e Austria. Sono aumentati, al contrario, quelli di titoli tedeschi: 6,8 miliardi contro i 4,7 di aprile. E’ quello che risulta dai dati mensili dell’Eurotower. Del lieve calo dà notizia il Financial Times in un articolo intitolato ...

Titoli Stato : prosegue ribasso spread Btp Bund a 213 punti : Milano, 4 giu. (AdnKronos) – prosegue il trend di ‘raffreddamento’ dello spread tra Btp e Bund tedeschi, in discesa a 213 punti oggi, dai 228 della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del Btp a dieci anni è sceso al 2,57% e si riavvicina ai livelli di due settimane fa, prima che il cosiddetto panic selling facesse schizzare il differenziale di quasi cento punti in poche sedute. L'articolo Titoli Stato: prosegue ribasso ...

Titoli Stato : Csc - pochi rischi da rialzo Btp ma restano debolezze (2) : (AdnKronos) – Alla base delle turbolenze sui mercati, sottolinea il Csc, “c’è stata probabilmente l’emotività connessa ai tempi lunghi che sono stati necessari per formare il Governo Conte su cui si è innestata la decisione di Moody’s di sottoporre il rating dell’Italia a revisione per un possibile downgrade legato, secondo l’agenzia, al rischio di stallo nel processo di riforme strutturali e di ...

Sorpresa : Borsa su e spread giù Bene anche i Titoli di Stato italiani Ecco perché l'Orso va in letargo : Sino a ieri si temeva il peggio, invece oggi la Borsa di Milano e i titoli di Stato italiani rimbalzano con decisione. A far scattare ricoperture sono da un lato l’ipotesi di un via libera a un nuovo governo in grado di tranquillizzare i mercati, dall’altra la possibilità che la Ue vari un fondo di aiuti per gli stati che attraversano crisi finanziarie, come risposta alle sollecitazioni da parte del presidente francese Macron. ...