Tirrenia | per sede legale trasferimento temporaneo a Milano

Malore mentre sta per tuffarsi in mare : muore a Tirrenia : Un uomo di 61 anni, di Empoli, è morto oggi in uno stabilimento balneare di Tirrenia (Pisa) davanti a decine di bagnanti. La vittima, Sandro Fulignati, ha accusato un Malore mentre si accingeva a fare il bagno ed è morto. Inutili i soccorsi prestati immediatamente dai bagnini e dalle altre persone presenti. Anche l’intervento del personale del 118 è risultato inutile e il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso determinato ...

Moby e Tirrenia partner di Dogalize : sorprese in cabina - cibo - giochi e sconti per le famiglie che viaggiano con il migliore amico al seguito : Duecentomila per quattro; risultato: 800.000. Tante sono le zampe che Moby e Tirrenia ospitano ogni anno a bordo delle loro navi. Le due compagnie che hanno svolto una funzione pionieristica a favore degli amici a quattro zampe, aprendo le porte delle loro cabine agli animali di compagnia in viaggio con le loro famiglie, collocano un nuovo importante tassello nella loro strategia dog friendly, avviando una partnership con Dogalize, il dog social ...

Onorato : due nuove linee Tirrenia da Napoli per Catania e Malta : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Forte di una crescita record che nel primo quadrimestre del 2018 è stata superiore al 20% rispetto al corrispondente periodo del 2017 e della conquista di una rilevante quota di mercato più che doppia rispetto al 2016, il gruppo Onorato sferra con due nuove linee un’ulteriore offensiva sulla Sicilia. La nuova linea Catania-Napoli con 6 corse settimanali, tre in andata e tre in ritorno, contribuirà in modo ...

