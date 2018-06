Tina Cipollari e Chicco Nalli di nuovo insieme | dopo la separazione all' anniversario di

Chicco Nalli pronto a difendere sempre Tina Cipollari : Nonostante il loro matrimonio sia finito, quello che ancora lega Chicco Nalli all’opinionista tv Tina Cipollari sembra – se non amore – almeno un profondissimo affetto. L’hair stylist non perde occasione per elogiare la madre dei suoi tre figli e, spesso, interviene in sua difesa. Intervistato dalla redazione di Uomini e Donne Magazine, Chicco Nalli è stato chiaro: «Guai a chi mi tocca Tina! Proprio qualche giorno fa ho ...

Chicco Nalli - nuovo amore dopo la separazione da Tina Cipollari : “Sono stato molto felice per le parole che Tina ha espresso nei confronti di un legame ancora molto forte. Se ci ripenso ho i brividi, ha detto che per lei resterò sempre una persona importante […] Non cancelleremo mai tutto quello che abbiamo vissuto, anche se non stiamo più insieme […] Non potrei mai parlare male di Tina, perché è una donna meravigliosa”. Così si esprime Chicco Nalli che intervistato da Vero nel numero ...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari e Gemma Galgani - è davvero pace tra le due dame? Parla Kikò Nalli (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Cosa c'è dietro la riappacificazione di Tina Cipollari e Gemma Galgani? Parla Chicco Nalli al settimanale Vero(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Kikò Nalli e il flirt di Tina Cipollari con Giorgio Manetti : 'Rido - non è il suo tipo' : Tina è bellissima, intelligente e ha una personalità esplosiva: conoscendola, credo che cerchi uomini di un certo tipo, concreti, meglio se non appartenenti al mondo dello spettacolo'. Per lui anche ...

Kikò Nalli scrive una lettera a cuore aperto a Tina Cipollari! : Come mai Kikò Nalli scrive una lettera a Tina Cipollari? Che cosa ha di tanto importante da dirle? Una missiva carica di amore che vi lascerà trasportare dal sentimento! Scopriamo le parole che rivolge alla sua ex moglie! Uomini e Donne Magazine: la lettera di Kikò Nalli a Tina Cipollari! Kikò Nalli, raggiunto dal settimanale “Uomini e Donne Magazine” ha rivolto una lunghissima lettera all’ex moglie Tina Cipollari. Una missiva ...

Kiko caccia due signore dal suo negozio per difendere Tina Cipollari : L’ex marito di Tina Cipollari difende l’opinionista di Uomini e Donne Sono separati ma ancora molto legati Chicco Nalli e Tina Cipollari. Tanto che Kiko – questo il nome d’arte dell’hair stylist – non ci ha messo molto a cacciare due signore dal suo negozio di bellezza per difendere proprio l’ex moglie. A rivelarlo è […] L'articolo Kiko caccia due signore dal suo negozio per difendere Tina ...

Kikò Nalli - la lettera all'ex moglie Tina Cipollari : "Sarai sempre la donna più importante della mia vita" : Kikò Nalli ha affidato al settimanale 'Uomini e Donne Magazine', una lunga lettera per ribadire l'affetto e la stima incondizionata nei confronti dell'ex moglie Tina Cipollari che gli ha regalato le gioie della paternità e che resterà, sempre, la donna più importante della sua vita: Cara Tina, non ho molto da dirti che non ti abbia già detto nel corso degli anni… ma forse alcune cose non te le ho mai dette chiare. Forse una lettera così ...

Tina Cipollari - l’ex marito Chicco Nalli le dedica una lettera di amore eterno : Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono lasciati, ma il loro amore durerà per sempre. Ne è convinto Kikò, che ha dedicato all’ex moglie una lettera commovente. Il colpo di fulmine a Uomini e Donne, 18 anni d’amore, tre figli e infine un divorzio arrivato come un fulmine e ciel sereno. Il matrimonio di Tina Cipollari e Chicco Nalli forse è finito, ma il sentimento che li unisce non si estinguerà mai. Fra i due c’è ancora un legame ...

KIKO A Tina CIPOLLARI/ “Cara Tina - ci sarò sempre - in qualunque momento” : La storia tra Tina CIPOLLARI e KIKO è finita. i due si sono separati, ma tra loro continua a esiste un legame molto forte. Ecco la lettera scritta dall'ex marito(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 12:23:00 GMT)

Chicco Nalli ancora vicinissimo all’ex moglie Tina Cipollari : Anche se non vivono più insieme e si sono ormai lasciati, Chicco Nalli e l’ex moglie Tina Cipollari sono ancora molto legati. A rivelarlo è proprio l’hair stylist delle dive, che in un’intervista a Mio ha svelato di cenare tutte le sere con la vamp di Uomini e Donne. Dopo 12 anni d’amore e tre figli, gli ex sono rimasti uniti e, molto probabilmente, lo rimarranno per sempre. Oggi Chicco Nalli, in arte Kikò, ha un nuovo ...

Tina Cipollari - l'ex marito Kikò Nalli rivela : «Lei è intoccabile. Tutte le sere ceniamo insieme : Una relazione in crisi, ma Kikò Nalli , al settimanale Mio, svela come sta vivendo il momento di separazione da Tina Cipollari . 'Quasi Tutte le sere ceniamo insieme. Se dobbiamo presenziare a un ...

Uomini e Donne : Gemma Galgani commenta la pace con Tina Cipollari Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie su Uomini e Donne [Video], il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le ultime novita' svelano che Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno siglato una tregua durante l'ultima puntata del trono over. Un gesto che si aspettavano in molti dopo i continui scontri quasi al limite della decenza. U&D: Gemma Galgani e Tina Cipollari fanno pace Gemma Galgani e ...

Uomini e Donne - Tina Cipollari e Gemma Galgani fanno pace (video) : Ci voleva l'ultima puntata stagionale di Uomini e Donne per far fare pace a Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due "primeDonne" del programma pomeridiano di Canale 5 si odiano da tempi immemori, e spesso gli atteggiamenti dell'opinionista nei confronti dell'over sono stati assai eccessivi, ma finalmente sembrano riuscite a trovare un punto d'incontro. Durante la puntata del 1 giugno, infatti, le due hanno ballato insieme e si sono abbracciate. ...

Chicco Nalli torna a parlare di Tina Cipollari : “Guai a chi la tocca” : Tina Cipollari dopo la rivelazione a Uomini e Donne: parla Chicco Nalli Come molti sapranno ieri Tina Cipollari a Uomini e Donne ha parlato del suo ex marito Chicco Nalli. In quella circostanza ha rivelato ai telespettatori di essere rimasta in buoni rapporti con il popolare parrucchiere, asserendo di non aver alcun problema se si dovesse fidanzare con un’altra donna. Inoltre ha anche aggiunto, che sarebbe felicissima di partecipare un ...