TIM in rosso Bernstein taglia il target price

Lotto - colpo grosso con l'ambo 3-19 | SuperEnalotto - ulTIMa estrazione : i numeri : Niente da fare. Nessun 6 né 5+1 nell’ultima estrazione del SuperEnaLotto. I numeri estratti giovedì 7 giugno hanno però portato fortuna a sette fortunati che hanno centrato altrettanti...

PROBABILI FORMAZIONI / Italia Olanda : il duello giallorosso. Quote - ulTIMe novità live (Amichevole) : PROBABILI FORMAZIONI Italia Olanda: Quote, pronostico e le ultime novità live sugli schieramenti in campo oggi a Torino per questa amichevole. Quali le mosse del ct Mancini?.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:45:00 GMT)

Milan : “New York TIMes” - clamoroso : niente Europa League per i rossoneri : Milan- L’annuncio è di quelli shock, ma che potrebbe trovare conferme nelle prossime ore in fonte ufficiale dall’Uefa. Secondo quanto riportato da “New York Times“, giornale americano molto vicino alle vicende di Yonghong Li, l’Uefa escluderà il Milan dalla prossima Europa League. Il giornale statunitense cita fonti anonime, le quali avrebbero affermato che gli investigatori […] L'articolo Milan: “New ...

Milan sotto shock - l’indiscrezione del NY TIMes fa tremare il club rossonero : Il Milan ha conquistato sul campo la qualificazione in Europa League ma adesso tutto sembra allontanarsi, arriva una conferma importante da parte del NY Times. Si è diffusa la voce che l’Uefa avrebbe ormai preso la decisione di escludere il club rossonero dalla prossima edizione di Europa League. Sono chiare le frasi utilizzate dal sito del prestigioso giornale statunitense: “gli analisti dell’Uefa che stanno visionando tutta la documentazione ...

Allarme rosso per il Milan - l’indiscrezione del NY TIMes fa tremare i polsi : rossoneri fuori dall’Europa : Secondo quanto riportato dal New York Times, gli analisti dell’Uefa avrebbero consigliato l’esclusione del Milan dalla prossima Europa League Futuro nero che rosso per il Milan, a confermarlo è il New York Times che addensa nuvoloni carichi di pioggia sulla società di proprietà di Yonghong Li. LaPresse/Spada L’Allarme risuona forte e chiaro dagli Stati Uniti, dove si è diffusa la voce che l’Uefa avrebbe ormai preso la ...

Archeologia - eccezionale scoperta a Pompei : in fuga dall’eruzione rimane schiacciato da un grosso blocco di pietra - la prima vitTIMa nel cantiere dei nuovi scavi [FOTO] : Il torace schiacciato da un grosso blocco di pietra, il corpo sbalzato all’indietro dal potente flusso piroclastico, nel tentativo disperato di fuga dalla furia eruttiva. E’ in questa drammatica posizione, che emerge la prima vittima del cantiere dei nuovi scavi della Regio V a Pompei. Lo scheletro è stato ritrovato all’incrocio tra il Vicolo delle Nozze d’Argento e il Vicolo dei Balconi, di recente scoperta, che protende verso via di Nola. ...

Genoa - Perin saluta i tifosi : ulTIMa in rossoblù? Poi ammette : 'Vorrei la Champions' : Le parole nel post partita Il portiere del Genoa, poi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, dando una minima indicazione sul suo futuro: "Vediamo chi mi vorrà di più. Il mio obiettivo è giocare ...

Genoa - Perin saluta i tifosi dopo la sconfitta con il Torino : ulTIMa in rossoblù? IL VIDEO : Il Genoa ha chiuso il suo campionato con una sconfitta per 2-1 contro il Torino, ma a fine partita tutti gli occhi erano puntati su Mattia Perin . In una giornata che potrebbe aver segnato molti ...

Milan - Fiorentina - per otto sarà l'ulTIMa in rossonero : i nomi dei partenti : Il Milan si prepara al rinnovamento con l'augurio che domenica sera possa centrare il sesto posto. Rino Gattuso e Massimiliano Mirabelli, a partire da lunedì penseranno esclusivamente a capire come rafforzare l'attuale rosa. L'idea è che quella attuale sia una squadra che può rappresentare una base importante il futuro, ma che vada assolutamente potenziata. Avere tanti giovani, molti dei quali italiani, equivale ad avere un vantaggio importante ...

Crolla anche l'ulTIMo feudo rosso in Friuli Udine sceglie un sindaco azzurro-verde : caduta anche l'ultima roccaforte del Pd al nord. Dopo la svolta a destra che ha eletto Massimiliano Fedriga governatore del Friuli Venezia Giulia, restava quest'ultimo ballottaggio a Udine, per ...

Napoli - raid contro ambulanza in codice rosso : vetri rotti/ UlTIMe notizie - Ordine dei Medici : “Come a Raqqa” : Napoli, passante rompe vetro ambulanza in codice rosso. Il grido d'allarme dell'Ordine dei Medici: “Qui come a Raqqa”. Le Ultime notizie: infermiera con trauma ed escoriazioni(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 15:21:00 GMT)

Migliora l'utile Leonardo. Snam batte le sTIMe. Finisce in rosso Creval : «Un buon inizio», dice l'ad Alessandro Profumo commentando il primo trimestre di Leonardo. Al 30 marzo, il gruppo ha realizzato un utile di 50 milioni di euro, in progresso del 2% rispetto allo stesso ...

Probabili formazioni/ Cagliari Roma : occhio al Ninja giallorosso. Quote - le ulTIMe novità live : Probabili formazioni Cagliari Roma: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Giallorossi ancora senza Perotti e con il dubbo Strootman, squalificato l'ex Castan(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 18:50:00 GMT)