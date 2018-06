Tim Cook spiega perché Steve Jobs era un CEO diverso da tutti gli altri

Tim Cook vuole limitare l'uso dell'iPhone - per questo presenta mille nuove app : Insomma, Apple ci esorta a dare una regolata alle nostre vite, meno smartphone e più passeggiate in riva al mare, e il fatto che Apple sia il più grande produttore di smartphone del mondo rende l'...

Tim Cook vuole limitare l’uso dell’iPhone - per questo presenta mille nuove app : Roma. Apple tiene molto al perfetto equilibrio dei suoi utenti tra vita reale e vita digitale. Per questo lunedì, durante l’ultima edizione del Wwdc, la conferenza della casa di Cupertino dedicata ai nuovi software, uno degli annunci più importanti ha riguardato Screen Time, una nuova app che consen

Tim Cook - CEO di Apple : “questione privacy completamente fuori controllo” : L’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha rilasciato un’intervista alla CNN in cui ha espresso la sua opinione su diversi aspetti che riguardano la tecnologia in generale e altre sui dispositivi della mela morsicata. Ha dichiarato, giustamente, che “le questioni relative alla privacy sono totalmente fuori controllo“. Tim Cook: questione privacy fuori controllo Per il CEO “l’autoregolamentazione è la ...

Tim Cook : "A mio nipote non farei usare i social. Il bisogno compulsivo di controllare è like è diventato un problema" : Dopo lo scandalo Cambridge Analytica, dalla Silicon Valley è iniziata la corsa a prendere le distanza dal'approccio "Facebook" al trattamento dei dati personali dei consumatori. La Apple è stata tra le prime a farlo, attraverso la voce del suo ceo, Tim Cook. Vanity Fair lo ha incontrato nella futuristica sede del quartier generale di Cupertino, in California, e sulle pagine della rivista ha lanciato l'ennesima stoccata al social ...

Facebook - Tim Cook critica Zuckerberg su dati : “Apple diversa” : Facebook, Tim Cook critica Zuckerberg su dati: “Apple diversa” Facebook, Tim Cook critica Zuckerberg su dati: “Apple diversa” Continua a leggere L'articolo Facebook, Tim Cook critica Zuckerberg su dati: “Apple diversa” proviene da NewsGo.

Facebook - sospese 200 app/ Uso improprio dei dati : la dura critica di Tim Cook (Apple) : Facebook, Privacy utenti: ko 200 applicazioni per l'uso dei dati in modo improrio, sorge un nuovo scandalo simile a quello di Cambridge-Analytica. Social network sempre più nella bufera.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 00:05:00 GMT)

Il discorso di Tim Cook alla Duke University : "Siate senza paura" : Non garantiamo a tutti gli studenti il Il discorso di Tim Cook: l'insegnamento di Steve Jobs Cook ha continuato chiedendo ai laureati di Duke di non accettare il mondo come è oggi, ma piuttosto di ...

L'iMac compie vent'anni e Tim Cook celebra così Steve Jobs : pic.twitter.com/GbKno7YBHl - Tim Cook , @tim_Cook, 6 maggio 2018 'Abbiamo il mouse più bello del mondo'. E poi gli altoparlanti, i connettori e persino il lettore per i CD-Rom. Niente veniva ...

iPhone X di Apple - ecco l'annuncio di Tim Cook che sorprende tutti Video : #iPhone X ha fatto parlare, fa parlare e fara' parlare tantissimo. Potere di un prodotto che viene progettato da #Apple e si pone l'obiettivo ambizioso di celebrare il decimo anniversario dall'uscita di un melafonino. Nel corso di questi mesi non sono mancate le speculazioni mediatiche su un prodotto che ha pochi difetti, se non il prezzo forse troppo elevato per le tasche di milioni di potenziali utenti. E proprio sulla base di quello che ...

Apple : ricavi a +16% - per Tim Cook iPhone X è un successo di vendite : Apple pubblica i risultati finanziari del secondo trimestre del 2018, il CEO Tim Cook si dice entusiasta e, anche se non fornisce indicazioni precise, afferma che le vendite di iPhone X sono state un successo. Apple: secondo trimestre fiscale da record Ovviamente sappiamo che la realtà è molto diversa e a dirlo sono i vari carrier in tutto il mondo, ma Tim Cook non aveva come obiettivo una vendita di massa di iPhone X per l’elevato prezzo ...

iPhone X di Apple - ecco l'annuncio di Tim Cook che sorprende tutti : iPhone X ha fatto parlare, fa parlare e farà parlare tantissimo. Potere di un prodotto che viene progettato da Apple e si pone l'obiettivo ambizioso di celebrare il decimo anniversario dall'uscita di un melafonino. Nel corso di questi mesi non sono mancate le speculazioni mediatiche su un prodotto che ha pochi difetti, se non il prezzo forse troppo elevato per le tasche di milioni di potenziali utenti. E proprio sulla base di quello che veniva ...

Tim Cook entra nell'Advisor Council dell'Osservatorio permanente Giovani Editori : Il Ceo di Apple Tim Cook entra a far parte dell'International Advisory Council dell'Osservatorio permanente Giovani-Editori, presieduto da Andrea Ceccherini. Ne dà notizia una nota dello stesso ...

Tim Cook in Osservatorio Giovani-Editori : FIRENZE, 23 APR - Il Ceo di Apple Tim Cook entra a far parte dell'International Advisory Council dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, presieduto da Andrea Ceccherini. Ne dà notizia una nota ...