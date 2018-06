“The Fiat 500 Forever Young Experience” | altri riconoscimenti sanciscono il grande

sportfair

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Il tour europeo di500 trionfa a MediaStars, il prestigioso concorso dedicato al mondo della comunicazione pubblicitaria Si è svolta ieri sera a Milano la cerimonia del MediaStar, il premio indipendente che si propone di mettere in luce il valore della professionalità di chi tecnicamente contribuisce con il proprio apporto alla riuscita di una comunicazione pubblicitaria. Ospitato presso l’Auditorium Testori, l’evento ha visto la partecipazione di prestigiose agenzie pubblicitarie, case di produzione e post-produzione audiovisiva e web factoring. Il concorso è suddiviso in quattro diverse aree, che riassumono i diversi campi della comunicazione, e sono a loro volta composte da 12 diverse sezioni. In particolare, la giuria della ventiduesima edizione ha voluto premiare con due primi posti, nelle sezioni “Evento” e “Mediastar/Sezione Promotion”, il ...