Tetto al contante | il valzer delle modifiche da Monti a Renzi fino a Salvini

Tetto al contante - tutte le modifiche da Monti a Renzi (fino a Salvini) : Dal 1° gennaio 2016 i pagamenti in contante sono consentiti fino a 2.999,99 euro. In precedenza Monti lo aveva ridotto a 1.000 euro. Con un interrogativo di fondo: la limitazione all’uso del contante è davvero un deterrente in chiave antievasione o chi fa il «nero» aggira anche questo limite? ...