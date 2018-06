Tesoro colloca tutti i 2 mld Bpt 3 anni | tasso balza all' 1 | 16%

Tesoro colloca 5 - 5 miliardi di BOT a 6 mesi : Teleborsa, - Il Tesoro ha colloca to 5,5 miliardi di euro di BOT, a 6 mesi , con una risalita dei rendimenti. Lo comunica una nota del Ministero dell'Economia e Finanze , MEF, che aveva annunciato l'asta nei giorni scorsi. Nel dettaglio, il rendimento si porta in positivo volando all'1,213% rispetto al -0,421% registrato nell'asta equivalente di ...

Italia : Tesoro colloca 3 - 7 miliardi in Ctz e Btp indicizzati : Questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato oltre 3,7 miliardi di euro in Ctz e Btp indicizzati. Il primo titolo, con scadenza 2020, è stato collocato per 2 miliardi a un rendimento del -0,275%, -5 punti base sull'asta ...