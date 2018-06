Tesla taglia il 9% dei posti di lavoro | decisione ' difficile ma necessaria' per fare utili

Nikola Vs Tesla - battaglia legale per il tir a emissioni zero : “Musk ci ha copiato” : Nikola Tesla sarebbe probabilmente divertito dalla disputa che si va delineando fra due aziende attive nel campo della mobilità ecocompatibile. Aziende che hanno preso nome e cognome del fisico serbo… Infatti, Nikola Motors ha citato in giudizio Tesla Motors che, secondo l’accusa, avrebbe violato il copyright del camion ideato dallo startup di Salt Lake City, pronto al debutto nel 2021. Pertanto Nikola chiede alla società di Elon Musk circa 2 ...