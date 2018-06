wired

: Tesla licenzia il 9% dei lavoratori per fare un ritocchino ai conti #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Tesla licenzia il 9% dei lavoratori per fare un ritocchino ai conti #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - scoopscoop6 : Tesla licenzia il 9% dei lavoratori per fare un ritocchino ai conti -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) (Foto: Wired)ha deciso di chiudere il 2018 in positivo. Per farlo darà il via a un piano di ristrutturazione aziendale che prevede però un’ondata dimenti. La società di Elon Musk infatti, sarebbe pronta are circa il 9% dei. La società ha spiegato questi tagli in una comunicazione interna (poi riportata da Elon Musk su Twitter). I motivo sarebbe la rapida crescita registrata in questi anni, che avrebbe portato a una “duplicazione di molti ruoli”. In effetti,oggi dispone di circa 37mila dipendenti, un numero dodici volte maggiore rispetto a cinque anni addietro. Difficult, but necessaryreorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx — Elon Musk (@elonmusk) 12 giugno 2018 Fatto sta che, calcolatrice alla mano, il piano coinvolgerà oltre 3mila persone. ...