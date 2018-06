Terrorismo | confermata in appello la condanna per Maria Giulia Fatima Sergio | 9 anni alla

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 giugno 2018) “… Ma io ti parlo a nome dello Stato Islamico, lode adh, e Abu Bakr Al Baghdadi (numero uno di Isis, ndr) chiama quihijra (emigrazione, ndr), chiama tutto il mondohijra, chiama tutti gli uomini al jihad per causa di Dio, perché noi dobbiamo distruggere i miscredenti”. Così parlavala giovane diventata la prima foreigne fighter italiana. La corte d’Assise d’di Milano l’hata a 9confermando così la pena inflitta in primo gradoprima foreign fighter italiana. Confermate anche per gli altri imputati le pene inflitte in primo grado, tra cui 10al marito di, l’albanese Aldo Kobuzi. I giudici della prima Corte d’Assise d’di Milano, presieduti daGrazia Bernini, nel confermare la sentenza di primo grado del dicembre 2016, hanno accolto le richieste del sostituto pg Nunzia Ciaravolo che di ...