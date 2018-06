Terremoto | trema la terra tra L’Aquila e Teramo | paura e diverse chiamate ai vigili del

Terremoto - trema la terra tra L'Aquila e Teramo : paura e molte chiamate ai vigili del fuoco : paura in serata in Abruzzo per una scossa di Terremoto molto vicina alla superficie che è stata avvertita dalla popolazione chiaramente a L'Aquila come a Teramo . L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 3.

Terremoto : la terra trema ancora tra Rieti e L'Aquila : Il movimento tellurico che sta interessando da tantissimo tempo l'Italia centrale, non accenna a diminuire. Ieri notte intorno all'1,20, una scossa di magnitudo 3,1 gradi della scala Richter, è stata ...

Terremoto - scossa all'alba di 2.9 : a Norcia torna la paura. Trema anche l'Etna - gente in strada : Una scossa di magnitudo 2.9 si è verificata stamane ale 5.13 a un chilometro dal centro storico di Norcia, ad una profondità di circa dieci chilometri. Il Terremoto è stato avvertito distintamente ...

Terremoto - scossa all’alba a Norcia. La terra trema anche a Catania : La scossa è stata registrata questa mattina alle 5 e 13 a un chilometro dal centro storico di Norcia, già pesantemente danneggiato dai terremoti dell'agosto e ottobre 2016.Continua a leggere

La terra trema - la città cambia : martedì alla "Cena in Biblioteca" arriva il Terremoto : Palazzo Crepadona, sede della Biblioteca civica di Belluno La scienza ha dato una chiara spiegazione all'origine di questi eventi naturali, classificati tra quelli che più ci spaventano perché il ...

Terremoto - trema ancora la Sicilia : nuova scossa sull’Etna - paura a Catania : Sciamo sismico in Sicilia: tra le 11.36 e le 12.28 di oggi, venerdì 25 maggio, sono state registrate otto scosse di cui l'ultima di magnitudo 3.2 sulla scala Richter e con epicentro a Milo, piccolo comune del parco del famoso vulcano in provincia di Catania, a circa 16 chilometri di profondità. Nessun danno a cose o persone.Continua a leggere

Marche senza pace : la terra trema. Forte scossa di Terremoto - magnitudo 3.8 : Ancora una mattinata di paura in Centro Italia. L'epicentro della scossa è stato registrato a Muccia. Al momento non si hanno segnalazioni di danni o feriti.Continua a leggere

Scossa di Terremoto magnitudo 4.5 fa tremare la California : Una Scossa di terremoto magnitudo 4.5 è stata registrata in California alle 11:49 UTC dall’Istituto Geofisico statunitense USGS. L’epicentro è stato localizzato a circa 11 km nord da Cabazon, a 13.8 km di profondità. Non si hanno al momento notizie di danno a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 4.5 fa tremare la California sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto - trema ancora la provincia di Macerata/ Scossa di magnitudo 2.9 : è l’ottava in poche ore : Terremoto, trema ancora la provincia di Macerata, Scossa di magnitudo 2.9: è l’ottava in poche ore. Dalla serata di ieri fino alla mattina di oggi, altre scosse di lieve entità(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 22:52:00 GMT)

Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5/ Oggi nuova scossa in provincia di Macerata : il centro Italia trema : Terremoto nella Marche di magnitudo 3.5, Oggi nuova scossa in provincia di Macerata: il centro Italia trema ancora. Tanta paura per gli abitanti di quelle zone: nessun danno a cose(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 10:01:00 GMT)

La terra trema ancora nelle Marche<br>Scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 nella notte : terremoto in provincia di Macerata: la terra trema ancora nelle Marche, con epicentro tra Muccia e Pieve Torina, nella stessa zona interessata da una forte scossa due settimane fa (di magnitudo 3.4).Secondo i rilevamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il terremoto di oggi 25 aprile 2018 ha avuto ipocentro a 7 km di profondità e la scossa è stata di magnitudo ML 3.5, registrata alle 3:08 dall'INGV a due km da ...

Fortissima scossa di Terremoto di magnitudo 6.0 : la terra trema in fondo al mare : La distanza dal mondo civilizzato ha fatto in modo che non vi siano stati danni a cose o persone, almeno per quanto riguarda la informazioni ricevute fino a questo momento. Il terremoto è stato ...

