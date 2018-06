Terremoto | nuova scossa in Centro Italia | paura a L’Aquila e Teramo MAPPA e DATI

Terremoto e ricostruzione : a Mirandola (MO) inaugurata la nuova Scuola di Musica : Le note giuste per la ricostruzione . Giornata di festa oggi per Mirandola , nel modenese, dove è stata inaugurata la nuova sede della Scuola di Musica , con annessa la biblioteca Musica le. Adiacente all’istituto scolastico, è stata costruita al posto dell’edifico originario, irrimediabilmente danneggiato dal Terremoto del 2012. Un intervento reso possibile grazie anche allo stanziamento di 650 mila euro da parte della struttura commissariale, ...

Terremoto : dalla fondazione Principe Carlo impegno per una nuova Amatrice : Si è conclusa la visita in Gran Bretagna del sindaco facente funzione di Amatrice, Filippo Palombini, che ha incontrato il Principe Carlo e la delegazione della Prince’s Foundation. Il primo cittadino del borgo reatino distrutto dal Terremoto del 2016 si è recato in visita a Poundbury, invitato all’incontro annuale dei vertici della fondazione. “Molto interessante la visita al nuovo quartiere di Dorchester, Poundbury – ha ...