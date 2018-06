Tensione Italia-Francia | Tria annulla incontro a Parigi

Sale la Tensione tra Francia e Italia sul caso Aquarius : ministro Tria annulla viaggio a Parigi : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha cancellato l'incontro previsto con il suo omologo francese Bruno Le Maire. Il ministro francese: "la visita è stata annullata su richiesta degli Italiani e la cosa ci dispiace: ci sono molti argomenti da discutere con l’Italia in particolare nella prospettiva del Consiglio europeo di fine giugno".Continua a leggere

Aquarius - Tensione Italia-Francia : Salvini chiede le scuse - Tria cancella l'incontro a Parigi : 13.50 - La crisi diplomatica tra Francia e Italia sembra essersi aggravata ulteriormente. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si era già espresso duramente durante il suo intervento di stamattina al Senato, ma ha poi rincarato la dose anticipando che se la Francia non fornirà le scuse ufficiali, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fa bene ad annullare il suo viaggio a Parigi in programma per venerdì 15 giugno.La Presidenza del ...

Tensione Italia-Francia - Giovanni Tria cancella l'incontro col ministro francese dell'Economia : ... mentre oggi il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha cancellato l'incontro che era il programma per domani col ministro francese all'economia Bruno Le Maire . Tria sarà invece regolarmente venerdì ...

Migranti - Tria cancella l’incontro con Le Maire. Alta Tensione tra Italia e Francia : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte all’Eliseo in programma venerdì...

Quali saranno le conseguenze della Tensione tra Francia - Spagna e Italia sui migranti? : I migranti dell'Aquarius fanno rotta verso la Spagna, ma tra i Paesi europei volano gli stracci: l'Italia entra nel mirino degli insulti di Emmanuel Macron, che la definisce "cinica e irresponsabile", mentre per il ministro della Giustizia spagnolo, Dolores Delgado, Roma corre rischi di "responsabilità penali internazionali" per aver chiuso i porti alla nave dell'ong Sos Mediterranee. Il governo ...

Quali saranno le conseguenze della Tensione tra Francia - Spagna e Italia sui migranti? : I migranti dell'Aquarius fanno rotta verso la Spagna, ma tra i Paesi europei volano gli stracci: l'Italia entra nel mirino degli insulti di Emmanuel Macron, che la definisce "cinica e irresponsabile", mentre per il ministro della Giustizia spagnolo, Dolores Delgado, Roma corre rischi di "responsabilità penali internazionali" per aver chiuso i porti alla nave dell'ong Sos Mediterranee. Il governo ...

**Governo : Tensione Italia-Francia - a rischio vertice Conte-Macron** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – In bilico il vertice di venerdì a Parigi tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Per ora l’incontro resta confermato, ma c’è grande irritazione” per le parole arrivate da Parigi sul caso Aquarius, fanno sapere fonti governative, non escludendo che, da qui alle prossime ore, l’incontro possa persino saltare. L'articolo **Governo: ...

**Governo : Tensione Italia-Francia - a rischio vertice Conte-Macron** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – In bilico il vertice di venerdì a Parigi tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Per ora l’incontro resta confermato, ma c’è grande irritazione” per le parole arrivate da Parigi sul caso Aquarius, fanno sapere fonti governative, non escludendo che, da qui alle prossime ore, l’incontro possa persino saltare. L'articolo **Governo: ...

Migranti - nel Mediterraneo anche una nave italiana con quasi 1000 persone. Tensione sulla Aquarius : La destinazione per la nave di Sos Mediterranée con i 629 a bordo sembra Valencia, ma: i profughi hanno paura di essere rispediti in Libia, uno ha tentato di...

Borse positive nonostante il fallimento del G7. Si allenta la Tensione sull'Italia : MILANO - Il disastro diplomatico del G7 canadese , con il presidente Usa Donald Trump che ha attaccato tutti via Twitter, non ha pesato sull'umore degli investitori asiatici che guardano piuttosto all'...

Migranti - Tensione con Malta. Conte : "Italia lasciata sola" : Conte prende la parola sulla lite tra Malta e l'Italia in merito allo sbarco di oltre 600 Migranti a bordo della nave Aquarius della Ong Sos Mediterranée. I fatti sono noti: oggi Salvini, insieme al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, ha annunciato la chiusura dei porti alle imbarcazioni cariche di Migranti. E ha chiesto a La Valletta di assumersi le sue responsabilità. Dal Pd a Saviano, la sinistra è andata all'attacco del governo ...

Tensione tra NATO e Italia dopo apertura a Russia : Rischiano di diventare un caso diplomatico le dichiarazioni di Giuseppe Conte sulla Russia . Durante il discorso per la fiducia in SeNATO , il Presidente del Consiglio ha ribadito la "convinta ...

Tensione tra NATO e Italia dopo apertura a Russia : Teleborsa, - Rischiano di diventare un caso diplomatico le dichiarazioni di Giuseppe Conte sulla Russia. Durante il discorso per la fiducia in SeNATO, il Presidente del Consiglio ha ribadito la "...

Euro accelera - calo Tensione Italia aumenta spazi normalizzazione Bce : accelera sul dollaro la valuta unica Europea, sostenuta dall'allentamento della crisi politica in Italia, che ridà fiato alle scommesse su una normalizzazione della politica monetaria della Bce.