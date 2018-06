Tennis – Torneo Avvenire | le imprese degli italiani in gara

Tennis – Torneo Avvenire : Ranucci v Pedretti sfiora le quattro ore di gioco : Torneo Avvenire: le qualificazioni della 54ª edizione nel segno dell’equilibrio Prima giornata di qualificazioni al Torneo Avvenire giunto quest’anno alla sua 54° edizione. Un sabato caratterizzato dall’equilibrio con 13 match trascinati fino al terzo set. Non ci si può non soffermare sull’infinita battaglia che ha visto protagoniste la laziale Susanna Ranucci e la lombarda Emma Pedretti, un match che ha sfiorato le 4 ore ...

Tennis – Al via il Torneo Avvenire al Club Ambrosiano di Milano : La 54ª edizione del Torneo Avvenire andrà in scena al Tennis Club Ambrosiano di Milano Mantieni le promesse è la scritta che, in 20 lingue, appare sulla locandina del 54° Torneo Avvenire, uno dei principali tornei internazionali di Tennis under 16, e, leggendo l’albo d’oro, di promesse mantenute ne troviamo tante, ultima in ordine di tempo quella della lettone Jelena Ostapenko, vincitrice dell’Avvenire nel 2011 e degli Open di Francia al Roland ...

Il torneo che celebra il fascino del Tennis di un tempo : Divisa bianca, racchetta di legno e tutta l’eleganza dei tempi che furono. Aspria Harbour Club, il rinomato centro sportivo di Milano, celebra lo spirito più autentico del tennis vintage con “Gesti Bianchi”: un torneo di tennis doppio giallo misto, in cui l’atmosfera suggestiva del centro sport e benessere incontra il fascino delle tradizioni, ricatapultando giocatori e pubblico in una sorta di magico passato. Il tutto si ...

Aspria Harbour Club – Tutto pronto per Gesti Bianchi : il torneo di Tennis doppio giallo misto : Gesti Bianchi: all’Harbour Club rivive il tennis vintage. Appuntamento sabato 26 maggio con il torneo di tennis doppio giallo misto Aspria Harbour Club, oasi di sport benessere a pochi passi dal centro di Milano, si veste di vintage, sabato 26 maggio, nella rievocazione di una sfida a colpi di racchetta. ‘Gesti Bianchi’ – torneo di tennis doppio giallo misto, intende riscoprire le tradizioni di questo elegante sport e far respirare ...

Tennis - Bega eliminato dal torneo di Loughborough : ROMA - Semaforo rosso all'esordio per Alessandro Bega nel Loughborough Trophy , in Gran Bretagna. Il 27enne di Cernusco sul Naviglio ha ceduto al primo turno con il punteggio di 6-3 1-6 6-1, in un'ora ...

Tennis - Foro Italico : torneo femminile all'ucraina Svitolina : Il numero due del tabellone ha battuto semifinale il croato Marin Cilic, mentre il numero due del mondo ha sconfitto il grande rivale Novak Djokovic e cerca l'ottavo successo nel torneo romano.

Tennis - Internazionali Roma 2018 - torneo maschile Sky Sport (e Tv8) - donne SuperTennis : Da lunedì 14 a domenica 20 maggio 2018 su Sky Sport HD il meglio del Tennis mondiale maschile: appuntamento con la 75esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, in diretta da Roma. Molti fra i più forti giocatori del mondo si confronteranno sulla terra rossa Romana, dallo spagnolo Rafael Nadal al tedesco Alexander Zverev, vincitore nel 2017, dall’austriaco Dominic Thiem al ser...

Internazionali BNL d’Italia 2018 Torneo Tennis : info e biglietti : Gli Internazionali BNL d’Italia 2018 tornano al Foro Italico di Roma con la 75esima edizione dal 7 al 20 maggio 2018. Sono il più importante Torneo di Tennis italiano maschile e femminile e un importante appuntamento Tennistico Europeo. Gli Internazionali d’Italia di Tennis fanno parte del circuito ATP World Tour Masters 1000, che raggruppa i 9 tornei più prestigiosi dopo i 4 del Grande Slam. Insieme al Roland Garros e il ...

Volete provare Mario Tennis Aces prima dell'uscita? In arrivo una demo gratuita e un torneo online : Gli appassionati che non vedono l'ora di entrare in campo con Mario e i suoi amici in Mario Tennis Aces per Nintendo Switch (in uscita il 22 giugno) potranno gustare in anteprima un po' di azione grazie a un torneo online gratuito, disponibile dal 1 giugno, come descritto nel nuovo trailer pubblicato dalla grande N.Ecco i dettagli condivisi nel comunicato ufficiale:Gli aspiranti Tennisti potranno scegliere tra quattro personaggi giocabili - ...

Nintendo annuncia un torneo online gratuito per Mario Tennis Aces : Gli appassionati che non vedono l'ora di entrare in campo con Mario e i suoi amici in Mario Tennis Aces per Nintendo Switch, in lancio il 22 giugno, potranno gustare in anteprima un po' di azione grazie a un torneo online gratuito, disponibile dal 1 giugno.

Tennis - Torneo Madrid : la Halep vola ai quarti : La rumena, numero 1 del mondo e prima favorita del seeding, ha sconfitto per 6-1, 6-4, in un'ora e un quarto di gioco, la ceca Kristyna Pliskova, numero 94 Wta., In collaborazione con Italpress,

La via la Sant'Efisio Cup - il torneo internazionale di Beach Tennis : al Poetto di Cagliari 144 giocatori da tutto il mondo : A rappresentare la Sardegna entra di diritto nel main draw, Paolo Tronci , numero 23 al mondo, in coppia con il venezuelano Ramon Guedez , 18, . Tra tutti gli atleti isolani in gara per tentare di ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della quinta giornata. Corea Unificata in semifinale nel torneo femminile : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 56 incontri nella quinta giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile, con la sorpresa della scelta di Corea del Sud e Corea del Nord di non affrontarsi nei quarti di finale della Championships Division femminile, proseguendo la competizione con un team unificato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships ...