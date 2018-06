Tennis | Stoccarda | Federer torna in campo dopo 80 giorni e vince Nadal rinuncia al

Tennis - è il giorno di Federer. Sull'erba di Stoccarda sfida Mischa Zverev : E il primo ha regalato una sorpresa clamorosa: la stella canadese, il 19enne Denis Shapovalov, numero 23 al mondo, è stato eliminato dal 28enne indiano Prajnesh Gunneswaran, numero 169 Atp, col ...

Tennis - ATP Stoccarda : Matteo Viola eliminato al primo turno dal più quotato Gilles Simon : Niente da fare per il nostro Matteo Viola nel primo turno dell’ATP di Stoccarda (Germania). L’azzurro, sull’erba tedesca, è stato battuto dal più quotato francese Gilles Simon (n.55 del mondo), con il punteggio di 6-0 6-3 in 1 ora e 11 minuti di partita. Viola, tornato nel main draw di un torneo del circuito principale a distanza di 4 anni, non ha potuto fare molto contro un avversario chiaramente più forte e molto a proprio ...

Tennis - Viola in campo a Stoccarda - Seppi a Hertogenbosch : Il Tennis scalda i motori per Wimbledon nei tornei sull'erba di Stoccarda , Ger, 656.000 euro, e di Hertogenbosch , Ola, 612.755 euro, . In Germania tutti attendono il ritorno di Roger Federer, che ...

Tennis - Rogerer Federer può tornare numero 1 a Stoccarda! Tutte le combinazioni e i risultati utili per superare Nadal nel ranking : Roger Federer è pronto per tornare a giocare dopo quasi tre mesi dalla sconfitta maturata contro Kokkinakis al secondo torneo di Miami. Il Maestro ha ricaricato le pile e si è preparato meticolosamente per affrontare la stagione sull’erba che scatterà proprio oggi a Stoccarda. Lo svizzero si cimenterà sul manto verde della località tedesca, primo appuntamento sulla sue superficie prediletta a cui seguirà il tradizionale torneo di Halle per ...

Tennis - quando torna Roger Federer? Inizia la stagione sull’erba - lo svizzero sarà a Stoccarda : Roger Federer è pronto per tornare in campo! Il Maestro sarà infatti impegnato nel torneo di Stoccarda che scatterà domani 11 giugno. Lo svizzero non gioca da quasi tre mesi, cioè da quando perse contro Kokkinakis a Miami decidendo così di non partecipare al Roland Garros vinto oggi pomeriggio dal suo eterno rivale Rafael Nadal. L’elvetico sarà impegnato sull’erba della città tedesca, replicando così la programmazione del 2017 che si ...

Tennis : Roger Federer tornerà a giocare sull’erba di Stoccarda : Dove eravamo rimasti? Alla clamorosa sconfitta nel 2° turno del Masters 1000 di Miami, contro l’australiano Thanasi Kokkinakis. Quell’inatteso ko convinse ancor di più Roger Federer a non prendere parte alla stagione sulla terra rossa, dando appuntamento agli appassionati ai match sulla sua amata erba. A distanza di poco più di un mese, l’annuncio sulla sua pagina facebook e, sui suoi canali social, di tornare a giocare a Stoccarda ...

Tennis : Karolina Pliskova si impone a Stoccarda - Pauline Parmentier si impone in Turchia : Una superiorità che si è concretizzata nel quinto e settimo game quando la n.6 del mondo ha ottenuto un doppio break, parzialmente vanificato nell'ottavo per un piccolo passaggio un vuoto. Sul 6-4, ...