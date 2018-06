Tennis | Rafa Nadal dà forfait al Queen’s | condizione fisica non ottimale

Tennis - Roger Federer : “Rafa Nadal ha fatto qualcosa di inimmaginabile. Se potessi scegliere preferirei batterlo a Wimbledon” : Giornata di vigilia per Roger Federer. Lo svizzero rientrerà in campo domani, sull’erba di Stoccarda, primo torneo che il Re disputa dal mese di marzo. L’ultima immagine del 20 volte vincitore di Slam è stata al secondo turno del Masters 1000 di Miami, quando Federer si fece sorprendere dall’australiano Thanasi Kokkinakis. Da allora Roger ha deciso di riposare in vista dell’erba e soprattutto di Wimbledon, replicando una ...

Tennis - Rafael Nadal e Roger Federer ancora dominanti : fenomeni contro una nuova generazione non all’altezza? : Rafael Nadal, Roger Federer ed ancora Roger Federer, Rafael Nadal. Questi nomi ormai sono ricorrenti da un po’ nel circuito internazionale del Tennis e, quasi come fosse una staffetta, l’assenza dell’uno è compensata dal trionfo dell’altro. L’effetto “Ritorno al Futuro” del 2017, coi due fenomeni di racchetta e pallina a spartirsi equamente i successi di Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US ...

Tennis - Ranking ATP (11 giugno) : Rafael Nadal si conferma in vetta - scalano la classifica Fognini - Cecchinato e Berrettini : L’edizione 2018 del Roland Garros è andata in archivio ed il nome del vincitore è sempre lo stesso: Rafael Nadal. Lo spagnolo conquista il suo 11° successo a Parigi, aggiornando i propri record e confermandosi in vetta al Ranking ATP. Una dimostrazione di forza notevole dello spagnolo, in finale, contro l’austriaco Dominic Thiem. Slam francese che ha sorriso anche Juan Martin Del Potro. La semifinale raggiunta nel Major (ko contro ...

Tennis - la classifica dei vincitori di Slam : Rafael Nadal trionfa al Roland Garros - a -3 da Roger Federer! Battaglia a Wimbledon : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2018 e si è così imposto per la 18esima volta in un torneo dello Slam. Lo spagnolo prosegue il proprio dominio incontrastato sulla terra rossa di Parigi dove ha trionfato per 11 volte in carriera (eguagliato il record di Margaret Smith Court come plurivincitore di uno Slam, l’australiana si impose per così tante volte agli Australian Open). Il mancino di Manacor ora si porta a tre lunghezze da ...

Tennis : Rafa Nadal vince gli Open di Francia per l'undicesima volta. Thiem battuto 64/63/62 : Non c'è mai stata partita, il numero uno del mondo ha dominato la partita contro un ottimo avversario, mai in grado di spezzare il palleggio e 'brekkare' l'avversario. Mai nessun Tennista ha vinto ...

Arriva "Mario Tennis Aces" e nel trailer c'è Rafael Nadal : Roma, , askanews, - Rafael Nadal deve affrontare un avversario a sorpresa, Mario dei videogiochi. Arriva "Mario Tennis Aces" per Nintendo Switch, disponibile dal 22 giugno, ricco di contenuti, ...

Mario e Rafael Nadal si affrontano nel nuovo trailer di Mario Tennis Aces : Nintendo ha pubblicato oggi il nuovo trailer "Sfida tra campioni" per Mario Tennis Aces, il titolo sportivo in uscita il prossimo 22 giugno su Nintendo Switch. Nel trailer possiamo assistere al match tra il celebre idraulico e una vera leggenda del Tennis, il 10 volte campione di Roland Garros Rafael Nadal, che in questi giorni si contende l'undicesimo titolo dell'Open parigino.Nonostante la bravura del Tennista spagnolo Mario ha dalla sua le ...

Tennis - Parigi : Nadal-Schwartzman di nuovo in campo - 2° set a Rafa : Alle 12 sono tornati in campo Rafa Nadal e Diego Schwartzman, nel quarto di finale interrotto ieri per pioggia sul 3-6 5-3 30-15. Lo spagnolo ha vinto il secondo set 6-3. A seguire saranno Cilic e Del ...

Rafa Nadal torna il numero uno/ Il Tennista spagnolo continua a macinare record : Il tennista spagnolo Rafa Nadal è tornato numero uno dopo la vittoria agli Internazionali di Roma. Grandi numeri stagionali per uno degli atleti più vincenti nella storia del tennis(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:51:00 GMT)

Rafael Nadal numero uno del Tennis (a 32 anni) : Questo lunedì per Rafael Nadal inizia la settimana numero 174 da numero 1 del mondo. Sulla vetta del tennis mondiale è tornato grazie alla vittoria numero 78 ottenuta a Roma, il suo ottavo successo nella capitale. https://www.instagram.com/p/BjApD4GAA81/?hl=it&taken-by=RafaelNadal A pochi giorni dal suo 32esimo compleanno lo spagnolo è il numero uno al mondo per 100 punti appena sul secondo, che è un «vecchietto» come lui: Roger Federer. Ma ...

Tennis - Ranking ATP (21 maggio 2018) : Rafael Nadal torna sulla vetta del mondo! Fabio Fognini irrompe in top 20 : La classifica mondiale ATP utile a delineare le teste di serie del Roland Garros restituisce a Rafael Nadal la vetta della graduatoria: grazie al successo romano il maiorchino scalza nuovamente Roger Federer per 100 punti e si riprende la corona. Poco sarebbe cambiato, dal momento che l’elvetico sarà assente a Parigi. Il tedesco Alexander Zverev intanto sul suolo francese sarà ufficialmente testa di serie numero due nello Slam su terra ...

Internazionali Tennis Roma 2018 : Nadal Re per l'ottava volta al Foro. Rafa torna n°1 del ranking : Nadal, che ha perso appena due set al Foro Italico, tornerà da lunedì numero 1 del mondo , spodestando nuovamente Roger Federer, che aveva approfittato dell'eliminazione del maiorchino ai quarti di ...

Tennis - Rafa Nadal in finale agli Internazionali di Roma : Lo spagnolo attende ora di conoscere lo sfidante di domani, che uscirà dalla sfida serale tra il campione uscente del Foro Italico Zverev e il croato Cilic Altri Sport RIPRODUZIONE RISERVATA © ...

Internazionali di Tennis d’Italia dove vedere in tv Fabio Fognini contro Rafael Nadal : Gli Internazionali d’Italia di tennis, il torneo più importante del Belpaese, sbarca sulla tv in chiaro. TV8 trasmette, in diretta, le fasi finali del torneo maschile, in programma a Roma sulla terra battuta dello stadio del Foro Italico, uno dei nove tornei Master 1000 della stagione. Quarti, semifinali e finalissma degli Internazionali di tennis in diretta su TV8 La copertura live include due quarti di finale, tra cui quello più atteso ...