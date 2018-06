Tennis | Nadal da record | è il terzo a superare i 100 milioni in premi

Tennis - Roger Federer : “Rafa Nadal ha fatto qualcosa di inimmaginabile. Se potessi scegliere preferirei batterlo a Wimbledon” : Giornata di vigilia per Roger Federer. Lo svizzero rientrerà in campo domani, sull’erba di Stoccarda, primo torneo che il Re disputa dal mese di marzo. L’ultima immagine del 20 volte vincitore di Slam è stata al secondo turno del Masters 1000 di Miami, quando Federer si fece sorprendere dall’australiano Thanasi Kokkinakis. Da allora Roger ha deciso di riposare in vista dell’erba e soprattutto di Wimbledon, replicando una ...

Tennis - Rafael Nadal e Roger Federer ancora dominanti : fenomeni contro una nuova generazione non all’altezza? : Rafael Nadal, Roger Federer ed ancora Roger Federer, Rafael Nadal. Questi nomi ormai sono ricorrenti da un po’ nel circuito internazionale del Tennis e, quasi come fosse una staffetta, l’assenza dell’uno è compensata dal trionfo dell’altro. L’effetto “Ritorno al Futuro” del 2017, coi due fenomeni di racchetta e pallina a spartirsi equamente i successi di Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US ...

Tennis - Rogerer Federer può tornare numero 1 a Stoccarda! Tutte le combinazioni e i risultati utili per superare Nadal nel ranking : Roger Federer è pronto per tornare a giocare dopo quasi tre mesi dalla sconfitta maturata contro Kokkinakis al secondo torneo di Miami. Il Maestro ha ricaricato le pile e si è preparato meticolosamente per affrontare la stagione sull’erba che scatterà proprio oggi a Stoccarda. Lo svizzero si cimenterà sul manto verde della località tedesca, primo appuntamento sulla sue superficie prediletta a cui seguirà il tradizionale torneo di Halle per ...

Tennis - Ranking ATP (11 giugno) : Rafael Nadal si conferma in vetta - scalano la classifica Fognini - Cecchinato e Berrettini : L’edizione 2018 del Roland Garros è andata in archivio ed il nome del vincitore è sempre lo stesso: Rafael Nadal. Lo spagnolo conquista il suo 11° successo a Parigi, aggiornando i propri record e confermandosi in vetta al Ranking ATP. Una dimostrazione di forza notevole dello spagnolo, in finale, contro l’austriaco Dominic Thiem. Slam francese che ha sorriso anche Juan Martin Del Potro. La semifinale raggiunta nel Major (ko contro ...

Tennis : Thiem ko - Nadal sempre re Parigi : ROMA, 10 GIU - Rafael Nadal ha vinto il torneo del Roland Garros battendo in tre set l'austriaco Dominic Thiem. Per lo spagnolo, che si è imposto col punteggio di 6-4 6-3 6-2, si tratta dell'...

Tennis - la classifica dei vincitori di Slam : Rafael Nadal trionfa al Roland Garros - a -3 da Roger Federer! Battaglia a Wimbledon : Rafael Nadal ha conquistato il Roland Garros 2018 e si è così imposto per la 18esima volta in un torneo dello Slam. Lo spagnolo prosegue il proprio dominio incontrastato sulla terra rossa di Parigi dove ha trionfato per 11 volte in carriera (eguagliato il record di Margaret Smith Court come plurivincitore di uno Slam, l’australiana si impose per così tante volte agli Australian Open). Il mancino di Manacor ora si porta a tre lunghezze da ...

