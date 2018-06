Tennis | è il giorno di Federer Sull' erba di Stoccarda sfida Mischa Zverev

Tennis - Cecchinato - ecco il grande giorno : Una lunga colazione e... : Parla Vagnozzi, coach del palermitano: “La stessa routine di ogni giorno. Solo negli spogliatoi parleremo di Thiem, in quel momento gli ricordo tutto quello che dovrà fare. Non credo che Marco avrà cali mentali”--Anche per i francesi, che spesso non sono così carini nei nostri confronti, oggi è "le grand jour des Italiens", il grande giorno degli italiani perché alle ore 13 Marco Cecchinato, 25enne palermitano, ma cresciuto Tennisticamente al ...