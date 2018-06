Telecom resta dimesso | ma per i broker è un ottimo affare ora

Governo Conte - le Telecomunicazioni restano a Di Maio. Giorgetti guiderà il Cipe. Vertice sulle nomine a Palazzo Chigi : La delega alle Telecomunicazioni rimarrà ai Cinquestelle. Anzi, per il momento la manterrà lo stesso ministro per lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio che ha annunciato l’accordo trovato con la Lega sul Blog delle Stelle parlando della vertenza Tim. Una crisi, ha detto il vicepresidente del Consiglio, che “ci fa capire perché è importante che ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico lavorino all’unisono. Così come è importante ...

Minaccia un tecnico della Telecom con un coltello : arrestato 49 enne crotonese : di Redazione Crotone24news.it Minaccia un tecnico Telecom con un coltello per rubargli il telefono: in manette crotonese di 49 anni Nella mattinata odierna, a seguito di intervento in via Santa Croce,...

Arrestato Vincent Bollorè il magnate che ha comprato Telecom e sfidato Berlusconi : L'imprenditore vanta un patrimonio stimato da Forbes 4,7 miliardi di dollari, tanto da garantirgli un posto nella classifica degli uomini più ricchi al mondo stilata dalla nota rivista americana. Gli ...