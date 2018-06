Taranto | all' Ilva stop di tre giorni per gli altoforni 2 e 4 e l' acciaieria 2

"Taranto pronta ad accogliere Aquarius" - il sindaco Melucci apre all'arrivo dei 600 migranti : "Il porto di Taranto è pronto ad abbracciare ogni vita in pericolo, senza se e senza ma", dice l'amministritore di centrosinistra che replica l'iniziativa già...

Ilva : Leu - basta scontri e balletti - Taranto non può più aspettare : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – ‘Dopo anni di promesse e rinvii, è ora di pretendere per l’Ilva di Taranto tempi certi e più stringenti per gli interventi indispensabili alla tutela della salute e dell’ambiente. Solo così si può ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini ed i lavoratori, evitando la drammatica contrapposizione tra diritto alla salute e diritto al lavoro. Sconcerta e preoccupa l’approssimazione, ...

Ilva di Taranto - Emiliano si allinea con M5S-Lega 'Se decidono di chiuderla collaboreremo' : 'Per l'Ilva mi rimetto al nuovo Governo. Se deciderà di chiudere la fabbrica noi, come Regione Puglia, sosterremo questo sforzo impegnandoci per salvaguardare occupazione e reddito. Se viceversa ...

Antonio Lenoci - di Confindustria Taranto - esprime le sue valutazioni sulla vicenda Ilva - alla luce dei più recenti sviluppi della questione : ... manifestato e dichiarato ad ogni organo di informazione, si aggiungono anche i proclami di chiusura, programmata o meno che sia, di una non meglio precisata riconversione dell'economia del ...

Taranto - giornata di lutto cittadino per il funerale dell'operaio morto all'Ilva : l sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in occasione dei funerali di Angelo Raffaele Fuggiano, il 28enne dipendente della Ferplast, azienda dell'appalto Ilva, morto giovedì 17 maggio in un incidente ...

Tensioni a Taranto dopo incidente all'Ilva : sindaco inseguito dai 50 manifestanti : Fuori dal palazzo c'era una delegazione dei Verdi ed ecologisti che chiedono la chiusura delle fonti inquinanti e la riconversione dell'economia a Taranto abbandonando l'acciaio. Intanto, continua lo ...

Incidente sul lavoro all'Ilva di Taranto : morto operaio 28enne : 11.45 - In merito all'ennesimo Incidente mortale sul lavoro, questa mattina all'Ilva di Taranto, la leader della Cgil Susanna Camusso dice che parlare di emergenza è ormai eufemistico e invita il legislatore a intervenire: "Si è superato qualsiasi limite di sopportazione, è una strage continua. La parola emergenza nazionale ormai è riduttiva rispetto a quanto sta avvenendo. C'è bisogno che il Parlamento prenda la parola".Incidente sul lavoro ...

Concerto del Primo Maggio a Taranto in diretta dalle 14 : la scaletta con Emma e tanti altri : Il Concerto del Primo Maggio a Taranto accoglierà sul palco alcuni dei grandi nomi della musica italiana. Doppio, quindi, l'appuntamento con la musica della Festa dei Lavoratori, che ripropone anche la storica manifestazione in Piazza San Giovanni a Roma. A condurre la kermesse pugliese saranno ancora Valentina Petrini, Valentina Correani e Andrea Rivera, con la new entry Martina Dell’Ombra. La location scelta è il Parco Archeologico delle ...

"Taranto due mari di libri" : dal 3 al 5 maggio la prima fiera di libri nella città piegata dall'inquinamento : Si propone come la prima fiera del libro nazionale nella città simbolo della battaglia contro l'inquinamento. Dal 3 al 5 maggio il Castello Aragonese ospiterà la manifestazione 'Taranto due mari di libri'. Collegata con 'Matera 2019 capitale europea della cultura', 'Taranto due mari di libri', nasce dalla passione per la lettura e dall'amore per il libro dell'associazione tarantina 'Le belle città'' e si è sviluppata ...

Il M5s ha chiesto la chiusura dell'Ilva di Taranto e la riconversione alle rinnovabili? : Dal 2012, l'acciaieria Ilva di Taranto torna spesso al centro della cronaca nazionale: quell'anno la magistratura aveva disposto il suo sequestro e l'arresto di alcuni dirigenti, accusati di aver ...

Michele Mazzarano/ Striscia la Notizia : Pd di Taranto chiede l'allontanamento dell'ex assessore dal partito : Michele Mazzarano, il caso a Striscia la Notizia: il Pd di Taranto chiede l'allontanamento dell'ex assessore dal partito dopo la bufera sul presunto voto di scambio. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:00:00 GMT)