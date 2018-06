Tantissime novità per Honor View 10 con il nuovo aggiornamento di metà giugno

optimaitalia

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Si parla troppo poco in Italia di uno smartphone che sta guadagnando apprezzabili quote di mercato in queste settimane, vale a dire il cosiddetto10. Complice una scheda tecnica davvero interessante per quelli che sono gli attuali standard del mercato, oltre ad un prezzo non così elevato da far scappare l'utenza, questo prodotto poco pubblicizzato riesce in qualche modo a competere anche con quelli che vanno per la maggiore in giro per il web.Ecco perché fa notizia l'indiscrezione secondo cui sarebbe in uscita anche qui da noi unricco diper lo smartphone. Di cosa si tratta più nello specifico? Le segnalazioni del pubblico ci parlano chiaramente di un firmware che certo non possiamo etichettare come minor upgrade, se pensiamo che si parla di una patch da 740 MB per l'utenza in possesso di un10. In attesa che tutti possano procedere ...