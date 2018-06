“Switch on the beach” | martedì 19 Giugno al lido Bellatrix di Catania consulenza antifumo

meteoweb.eu

: Utilità e divertimento a Catania - sig_mag : Utilità e divertimento a Catania - PuffStore_Pisa : RT @RiccardoPolosa: Il mio team siciliano è all'opera ;-) - benoit_durand : RT @RiccardoPolosa: Il mio team siciliano è all'opera ;-) -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Al via la serie di eventi che precedono l’inaugurazione del CoEHAR – il primo Centro di Ricerca italiano per la Riduzione del danno da fumo che ha sede nel Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di19al(via Acicastello, 38) dalle ore 13 alle 19 saràon the, l’appuntamento dedicato alla promozione della salute e alla riduzione del danno da fumo che coinvolgerà bagnanti, studenti e i ricercatori dell’ateneo in una delle location più belle della costa siciliana. Per l’intera giornata i fumatori potranno riceveregratuita e personalizzata. Un gruppo di ricercatori effettuerà gratuitamente la misurazione del monossido di carbonio, della dipendenza tabagica, della motivazione a smettere e del livello d’ansia. A partire dalle ore 16, gli istruttori del gruppo ESA Diving ...