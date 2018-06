Summit Singapore | chi è Pottinger | l' esperto d' Asia di Trump

Vi racconto il Summit di Singapore visto con le lenti della Corea del Nord : ... linee che sono state di fatto recepite dall'Accordo, secco ma significativo, di Singapore? Che cessi, in primissimo luogo, la politica ostile degli Stati Uniti, ovvero la tensione politica, ...

Donald Trump e Kim Jong-un a Singapore - questo Summit l’ha voluto Moon Jae-in : Incontro storico ed eccezionale quello di Singapore tra Donald Trump e Kim Jong-un, sotto tutti i punti di vista, dal bizzarro taglio di capelli e acconciatura dei due leader fino alla dichiarazione congiunta dell’accordo, una delle più vaghe nella storia moderna. Evento assolutamente mediatico, migliaia di giornalisti, fotografi e cameramen hanno rimbalzato immagini e frasi attraverso il pianeta cercando di dare all’evento un senso politico. E ...

Summit Singapore - delegazioni al lavoro : 04.56 Dopo il faccia a faccia durato circa 45 minuti, il presidente americano Trump e il leader nordcoreano Kim hanno dato il via alla riunione allargata. Alle trattative partecipano ora il segretario di Stato Mike Pompeo, il capo di Gabinetto John Kelly e il consigliere sulla Sicurezza Nazionale John Bolton; il braccio destro del leader Kim Yong-Chol, il ministro degli Esteri Ri Yong-Ho e Ri Su-Yong, presidente della Commissione diplomatica ...

Il Singapore Summit tra Trump e Kim è una scommessa : Singapore, dal nostro inviato. "Se tutto va bene sarà un bene. Ma se va male, allora proietterà un’immagine negativa sulla città. Qualcosa di brutto", dice Kelly, giovane giornalista di Singapore, in caccia di commenti sul summit tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim J

Kim Jong-un e Trump a Singapore per lo storico Summit : Il leader nordcoreano incontra il premier Lee Hsien Loong. Il colloquio col presidente americano è invece fissato per il 12 giugno

Papa : Summit Singapore apra futuro pace : I colloqui che avranno luogo nei prossimi giorni a Singapore possano contribuire allo sviluppo di un percorso positivo che assicuri un futuro di pace per la penisola coreana e per il mondo intero". ...

