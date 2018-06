Sulla Ferrari 488 Pista lanciati come un missile Nuova stradale da corsa

F1 - Vettel vince e la Ferrari accorcia Sulla Mercedes : ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp del Canada : La Ferrari rosicchia cinque punti alla Mercedes dopo il Gp del Canada, adesso sono diciassette le lunghezze di svantaggio tra i due team-- La vittoria di Vettel permette alla Ferrari non solo di prendersi la leadership nella classifica piloti, ma anche di rosicchiare qualche punto in quella Costruttori, visto che il gap dalla Mercedes è passato adesso da 22 a 17 lunghezze. Distanza corposa ma non incolmabile per il team di Maranello, apparso ...

Ferrari Challenge : il punto Sulla seconda giornata a Misano : La seconda giornata di gare al Misano World Circuit è stata all’insegna delle doppiette. Fabienne Wohlwend nel Trofeo Pirelli Am, Eric Cheung nella Coppa Shell e Murat Cuhadaroglu nella Coppa Shell Am hanno bissato il successo di Gara-1. Solo Bjorn Grossmann è riuscito a invertire la tendenza del primo giorno, riuscendo a battere Nicklas Nielsen […] L'articolo Ferrari Challenge: il punto sulla seconda giornata a Misano sembra essere il ...

F1 – Sorpresa Sulla Ferrari di Raikkonen - montato il terzo turbo della stagione : al prossimo sarà penalità : In occasione del Gp del Canada è stato montato sulla Ferrari di Raikkonen il terzo turbo di questa stagione, al prossimo ci sarà la penalità per il finlandese Se Sebastian Vettel mastica amaro dopo le prime due sessioni di prove libere, Kimi Raikkonen invece può sorridere visto il secondo tempo ottenuto alla fine delle FP2. Il finlandese ha chiuso dietro il leader di giornata Max Verstappen, precedendo l’altra Red Bull di Ricciardo e la ...

F1 - GP Canada 2018 : problemi Sulla nuova power unit Mercedes - la Ferrari sorride! Che vantaggio per le Rosse - avversari con motore vecchio : Incredibile colpo di scena alla vigilia del GP del Canada, settima tappa del Mondiale F1. La Mercedes, infatti, avrebbe dovuto montare le power unit 2 sulle proprie monoposto ma a sorpresa sono emerse delle problematiche tecniche durante le procedure del controllo qualità. All’ultimo momento è stato dunque deciso di affrontare il weekend con la power unit 1, quella che ha già sulle spalle ben sei Gran Premi. Il debutto della nuova ...

F1 - novità in arrivo Sulla Ferrari di Vettel : il tedesco avrà un motore ‘particolare’ nel prossimo Gp del Canada : In occasione del Gp del Canada, la Ferrari utilizzerà un nuovo motore con una parte alta alleggerita e dotato di modifiche in camera di combustione Il Gp del Canada si avvicina, così come le prime modifiche sulle monoposto dei team di Formula 1. In particolare la Ferrari, in occasione della gara di Montreal, monterà sulla SF71H di Sebastian Vettel un motore nuovo dorato di una parte alta alleggerita e di alcune modifiche in camera di ...

Nuovi sospetti Sulla Ferrari : adesso tocca al DRS : Sembra proprio che quest’anno la Ferrari sia sotto il mirino dei team rivali. Dopo i controlli richiesti dalla Mercedes, che hanno dato esito negativo da parte della FIA, adesso è la Red Bull a puntare il dito sulla SF71H. Dopo la rimozione post-GP di Spagna dei winglets sopra gli specchietti retrovisori montati sull’Halo e la […] L'articolo Nuovi sospetti sulla Ferrari: adesso tocca al DRS sembra essere il primo su ...

F1 - Mondiale 2018 : la Ferrari può sorridere dopo il GP nel Principato? Punti guadagnati Sulla Mercedes e power uniti n.2 in Canada : Un secondo ed un quarto posto: è questo l’esito del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, per la Ferrari. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen vanno via dal Principato, non avendo potuto replicare la doppietta dell’anno passato, visto il successo della Red Bull di Daniel Ricciardo, super performante nel corso di tutto il weekend monegasco. Si può sorridere o meno a Maranello per questo riscontro? La risposta è ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Mercedes in testa con 22 punti di vantaggio Sulla Ferrari : La Mercedes si conferma al comando della Classifica del Mondiale costruttori con 22 punti di vantaggio sulla Ferrari. Le Frecce d’Argento conservano la vetta al termine del GP di Montecarlo 2018, terzo posto per la Red Bull a a 71 lunghezze di ritardo. POS TEAM PTS 1 Mercedes 178 2 Ferrari 156 3 RED BULL RACING TAG HEUER 107 4 RENAULT 46 5 MCLAREN RENAULT 40 6 FORCE INDIA Mercedes 26 7 SCUDERIA TORO ROSSO ...

Nico Rosberg resiste alla F1. E punta Sulla Ferrari : Nemmeno tornare a guidare una Formula 1 sulle strade del Principato di Monaco sembra aver smosso qualcosa in Nico Rosberg. Giovedì, il campione del mondo 2016 ha fatto dei giri dimostrativi al volante della Mercedes con cui ha vinto il Titolo assieme al papà Keke, alla guida della sua Williams FW08, e alla domanda se l’esperienza […] L'articolo Nico Rosberg resiste alla F1. E punta sulla Ferrari sembra essere il primo su ...

F1 - Kimi Raikkonen : “Io mi diverto ancora a correre. Non decido io Sulla mia permanenza in Ferrari” : Sono tanti i nomi che si stanno facendo sul pilota che affiancherà Sebastian Vettel, in Ferrari, dall’anno prossimo. L’australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) ed il monegasco Charles Leclerc (Sauber-Alfa Romeo) sono i più gettonati: il pilota aussie è da tempo tra i migliori in F1 e sogna di andare ricostituire la coppia che si vide in RB mentre il giovane driver, già nell’orbita della scuderia di Maranello per il suo rapporto ...

Lauda : “La FIA deve fare subito chiarezza Sulla Ferrari” : Niki Lauda dice che la FIA deve fare chiarezza una volta per tutte sui dubbi che riguardano la Ferrari SF71H. Alla vigilia di Monaco continuano a circolare voci sul fatto che la monoposto di Maranello usi più potenza del consentito per la sua batteria e la Mercedes invita con insistenza la Federazione anche per chiarire […] L'articolo Lauda: “La FIA deve fare subito chiarezza sulla Ferrari” sembra essere il primo su ...

Classifica Mondiale costruttori F1 2018 : la Ferrari torna in testa - +4 Sulla Mercedes dopo il GP Azerbaijan : La Ferrari è balzata in testa alla Classifica del Mondiale costruttori F1 2018. Le Rosse, grazie al secondo posto di Kimi Raikkonen e alla quarta piazza di Sebastian Vettel nel GP Azerbaijan, sono riuscite a scavalcare la Mercedes che ha sì vinto a Baku con Lewis Hamilton ma paga a caro prezzo il ritiro di Valtteri Bottas. Ora le Rosse hanno quattro punti di vantaggio sulle Frecce d’Argento, distaccatissime le Red Bull. Classifica ...

Ferrari - trionfo in Bahrain con il lusso di sfidare apertamente Hamilton Sulla strategia : Ferrari-Mercedes 2-0. Sono 19 le partite di ritorno ma intanto non una semplice prima fuga. Un secondo gol, In Bahrain, da standing ovation. Roba da mandare in crisi di nervi l'intera Mercedes, per la ...