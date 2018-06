optimaitalia

: Storico passaggio degli #iPhone all'USB Type-C? Forse nel 2019 - OptiMagazine : Storico passaggio degli #iPhone all'USB Type-C? Forse nel 2019 - GioBertazzoli : Altre belle immagini relative al restyling del nostro parco dei Lazzarini con la ristrutturazione dell’attigua piaz… - brunoforesi : RT @VolToCsv: Un momento storico per il mondo del #Volontariato torinese: firmato il protocollo di intesa tra @VolToCsv e Forum del Terzo S… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) A bordo della lineaprevista per ilsi potrebbe assistere allodal connettore Lightning alla porta USB-C. Secondo quanto riportato da 'digitimes.com', questa nuova aria, già cambiata nell'ambito della più recente linea di MacBook (che ha già sposato lo standard USB sopra citato), sta per investire anche gli.Il rimando di un anno rispetto alla decisione intrapresa sarebbe frutto dei tempi ristretti, entro cui non si riuscirebbe ad operare per apportare la sostanziale modifica fisica ai melafonini in lancio il prossimo settembre (in numero di tre, suddivisi tra la seconda generazione diX Plus ed un terzo dispositivo più economico, che dovrebbe comunque mantenere il notch ed il FaceID).L'adozione dell'ingresso USB-C, di certo più pratico rispetto al connettore Lightning, recherebbe indiscussi vantaggi ai comuni ...