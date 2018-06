wired

: Stop all’uso dei contatti degli utenti: Apple frena gli sviluppatori di app - scoopscoop6 : Stop all’uso dei contatti degli utenti: Apple frena gli sviluppatori di app - antocalderone : Stop all’uso dei contatti degli utenti: Apple frena gli sviluppatori di app -

(Di mercoledì 13 giugno 2018)ha modificato le regole del suo App Store per limitare il modo in cui gliriuscivano a ottenere e sfruttare i dati deidei possessori di iPhone. Secondo quanto scoperto da Bloomberg, le modifiche delle linee guida non sarebbero state formalmente annunciate, ma apportate già dalla scorsa settimana. Agliviene ora vietato di trasformare le rubriche in un database die, soprattutto, di vendere quel database. Potranno comunque chiedere aglielenchi dida utilizzare all’interno della loro applicazione, riferendo loro esattamente cosa faranno di quelle informazioni. Se avessero in mente più di uno scopo per l’utilizzo, dovranno chiedere un ulteriore consenso. Gli elenchi deiiPhone contengono numeri di telefono, indirizzi email e foto del profilo di familiari, amici, colleghi, conoscenti. Quando gli...