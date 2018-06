Star Wars - George Lucas svela i suoi piani originali per i sequel e ammette : «Molti fan sarebbero rimasti scontenti» - Best Movie : Ma c'è questo mondo di creature che operano in maniera differente rispetto a noi. Io le chiamo Whills, e loro sono quelli che in verità controllano l'universo. Si nutrono della Forza» . Insomma, ...

Star Wars - George Lucas parla della sua trilogia sequel : (foto: Getty) Quando nel 2012 Disney acquisì la Lucasfilm fu una decisione irrevocabile di George Lucas quello di lasciare andare completamente il suo controllo creativo su ciò che sarebbe accaduto alla franchise di Star Wars. Eppure è risaputo che in quegli anni lui stesso stava lavorando a una trilogia sequel, i cui piani però vennero abbandonati e solo alcuni dettagli ripresi nelle pellicole andate in onda. Di recente però è emerso qualche ...

E3 2018 : Star Wars Battlefront II Season 2 - prova : Il tempo buio delle lootbox sembra essere finito, almeno per quanto riguarda Electronic Arts e i nuovi titoli in arrivo sul mercato, così come quelli già attivi che si aggiorneranno nei prossimi giorni e mesi. La battaglia dei videogiocatori e di alcune istituzioni nei confronti di contenuti a pagamento imprevedibili si è risolta in uno scenario che le ha poste in luce decisamente cattiva e in una situazione che sembra tutto sommato favorire ...

E3 2018 : sale sul palco Star Wars Battlefront 2 : Star Wars Battlefront 2 sale sul palco dell'E3 con numerosi annunci:Avremo molte più personalizzazioni per i giocatori, una nuova modalità con gli ewok ripresa dal primo Battlefront. La prossima settimana avremo inoltre i nuovi contenuti dedicati a Han Solo. Nell'estate arriverà inoltre un nuovo sistema squad per giocare con gli amici in modo molto più semplice e creare gruppi. Annunciate nuove modalità multiplayer su larga scala con un sistema ...

E3 2018 : Respawn Entertainment presenta Star Wars : Jedi Fallen Order : Sul palco dell'EA Play 2018 Vince Zampella, head di Respawn Entertainment, ha presentato con una breve chiacchierata Star Wars: Jedi Fallen Order, nuovo titolo dello studio ambientato nell'universo di Star Wars.Zampella ha svelato che il titolo ci metterà nei panni di un Jedi nell'epoca più buia per l'Ordine, che si svolge a cavallo della fine di Episodio 3 e l'inizio di Episodio 4. L'imperatore Palpatine e Darth Vader dominano con il pugno di ...

Al Planetario tutto esaurito per Luca Perri e 'La fisica di Star Wars' : Il giovane astrofisico e divulgatore, una vera celebrità nei festival della scienza italiani, si è confermato una vera calamita per il pubblico. Con le sue gag ha divertito e portato a spasso gli ...

I fan di Star Wars contro l'attrice asiatica Kelly Marie Tran che chiude l'account Instagram : Nell'ultimo episodio di Star Wars ("Gli ultimi Jedi") interpreta Rose Tico. Gli occhi a mandorla e il viso tondo non tradiscono le origini asiatiche. È per questo che Kelly Marie Tran è stata presa di mira dagli haters del web che l'hanno offesa e insultata a tal punto da spingerla a cancellare tutte le foto sul suo profilo Instagram, pur di non ricevere commenti negativi sul suo aspetto fisico. "A che serve una cinese in Star ...

Star Wars Battlefront 2 : in arrivo i contenuti della stagione dedicata a Han Solo : Come molti di voi sapranno, lo scorso 16 maggio ha avuto inizio la seconda stagione di Star Wars Battlefront 2 e, al tempo, fu comunicato che sarebbe stata distribuita in 2 mesi.Ora che siamo a giugno, ecco che sta per arrivare la seconda parte di contenuti, dedicata a Han Solo. Come segnala Dualshockers, The Han Solo Season partirà il prossimo 12 giugno e porta con sé diverse novità.Innanzitutto la nuova modalità Estrazione, dove una squadra ...

Star Wars Battlefront II : Tutte le novità in arrivo con la stagione di Han Solo : EA annuncia ufficialmente che a partire dal 12 Giugno, sarà disponibile la nuova stagione Han Solo per Star Wars Battlefront II, la quale introdurrà numerose novità, scopriamole insieme. Star Wars Battlefront II: Arriva la stagione Han Solo La nuova espansione introdurrà una mappa inedita, una modalità e il Millennium Falcon di Lando Calrissian proveniente dal film Solo: A Star Wars ...

Un’attrice di origini asiatiche che ha recitato nell’ultimo Star Wars si è tolta da Instagram - probabilmente per i troppi insulti ricevuti : Kelly Marie Tran, un’attrice di origini asiatiche che ha recitato nell’ultimo film della saga di Star Wars, ha cancellato tutte le foto postate nel suo account Instagram. Le ragioni non sono chiare, ma sembra che Tran da mesi ricevesse insulti The post Un’attrice di origini asiatiche che ha recitato nell’ultimo Star Wars si è tolta da Instagram, probabilmente per i troppi insulti ricevuti appeared first on Il Post.

Ragazzo autistico ha paura del dentista - così l'Ospedale di Padova si traveste da 'Star Wars' per curarlo : Per Thomas, un giovane adolescente di 15 anni affetto da autismo, il reparto di Odontoiatria dell'Ospedale di Piove di Sacco , Padova, si è trasformato nella sua astronave personale di Star Wars. I ...

Solo : A Star Wars Story - Qi'ra doveva inizialmente avere un aspetto molto diverso. Le foto - Best Movie : Solo: A Star Wars Story è attualmente nelle sale di tutto il mondo e continua a dominare il Box Office italiano . Tra le new entry più interessanti nella rinomata saga, figura sicuramente Qi'ra , amica d'infanzia di Han Solo che vediamo col volto di Emilia ...