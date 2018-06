Stadio Roma | scandalo bipartisan Arresti anche nell' area Pd Michele Civita finisce in

Stadio della Roma : nove arresti per corruzione - anche vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio : I Carabinieri hanno arrestato nove persone nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, su un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una ...

Parnasi - il costruttore figlio d'arte e quell'azzardo sullo Stadio della Roma : Dopo la crisi finanziaria che ha messo in ginocchio le aziende del gruppo il progetto a Tor di Valle si è trasformato nell'ultima spiaggia per il rampollo di una delle più note e potenti famiglie di imprenditori della Capitale

La storia talvolta non insegna nulla. Prendi lo Stadio della Roma : Nove arresti per corruzione ed i lavori dello stadio non sono neanche partiti. Roma, la Capitale di questo Paese, si risveglia ancora una volta senza “gli anticorpi” e soprattutto in balia di un dilagante malaffare. Se da un alto i cittadini non arrivano a fine mese, dall’altro c’è chi continua ad arricchirsi sulle spalle di opere pubbliche, grandi opere ed eventi. Ecco la risposta alla sfiducia dei cittadini, ...

Stadio Roma - Parnasi diceva : "Con elezioni spenderò qualche soldo" : "Adesso non mi costa molto...una volta non hai idea". Lo dice Luca Parnasi in una intercettazione ambientale riportata nell'ordinanza di custodia cautelare di quasi 300 pagine dell'inchiesta sulla ...

Stadio Roma : «Il consigliere della Raggi asservito ai Parnasi». Terremoto sulla giunta : ... «Sì sì» Civita: «Allora, ovviamente per ragioni di opportunità...nulla che riguarda le tue società! Ovviamente! Però tu mi avevi detto che qualcuno...lui è laureato in economia...Se ti mando il ...

Roma - 9 arresti e 14 indagati eccellenti per lo Stadio a Tor Di Valle : c'è anche Parnasi - ecco chi sono gli altri Raggi : chi ha sbagliato - pagherà : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono anche l'imprenditore Luca Parnasi (in carcere), il...

Stadio della Roma - il capogruppo M5S Ferrara si autosospende : 'Io sono sereno - chi ha sbagliato pagherà' : ' Chi ha sbagliato pagherà. Io sono sereno ed estraneo alla vicenda perché non ho nulla da nascondere. Ho fiducia nella magistratura e spero che si faccia chiarezza al più presto. Ho deciso di ...

Sgarbi : 'Stadio Roma non si farà. Strumentalizzato Totti per legittimare progetto' - : L'Onorevole Vittorio Sgarbi , da poco nuovo Sindaco di Sutri, in diretta nel ' Maracanà ' di RMC Sport si è soffermato sulla situazione dello Stadio dell Roma e l'operazione Rinascimento: 'Sono sempre stato contrario a quei grattacieli di m****, hanno Strumentalizzato Totti per legittimare questo ...

Ghera : su Stadio Roma come FdI abbiamo espresso voto contrario : Ghera: rimaniamo fiduciosi su lavoro magistratura Roma – Di seguito il comunicato del capogruppo in Campidoglio di Fdi, Fabrizio Ghera. “come Fratelli d’Italia, pur essendo favorevoli ad un impianto sportivo per l’As Roma, sia con l’ex sindaco Marino che con la Giunta Raggi abbiamo espresso voto contrario”. “In particolare -spiega Ghera- la maggioranza grillina bocciò gli emendamenti presentati da Fdi. ...

Nuovo Stadio Roma - arrestato Lanzalone per corruzione/ Raggi valuta stop : Salvini - “Parnasi persona perbene” : Nuovo stadio Roma: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti Parnasi, Lanzalone e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della procura Romana(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:07:00 GMT)

Associazione a delinquere e tangenti alla politica all'ombra del nuovo Stadio della Roma : Roma, 13 giu. , askanews, I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Roma nei confronti di 9 persone concernente un'Associazione per delinquere 'finalizzata ...

Gli arresti per il nuovo Stadio della Roma : La squadra di calcio non è coinvolta e i lavori devono ancora iniziare, ma ci sono 16 indagati per corruzione mentre il lunghissimo iter burocratico era quasi arrivato alla conclusione The post Gli arresti per il nuovo stadio della Roma appeared first on Il Post.

Stadio As Roma - promesse di incarichi per 100 mila euro per Luca Lanzalone - presidente Acea - più volte consulente legale dei 5 Stelle : Luca Lanzalone, presidente di Acea, figura tra i 9 arrestati nell'inchiesta della procura di Roma sul progetto dello Stadio dell'As Roma. L'avvocato, spesso consulente legale per i 5 Stelle, portò avanti tra gennaio e febbraio 2017 come consulente del Campidoglio di una mediazione con la Eurnova, società dell'imprenditore Luca Parnasi (anch'egli arrestato questa mattina) che acquistò i terreni dell'ippodromo di Tor di Valle, ...

Stadio Roma - ecco il “Metodo Parnasi” Soldi e promesse per l'iter del progetto : L'indagine è una costola del filone Scarpellini-Marra e ha preso consistenza attraverso una serie di intercettazione telefoniche. A togliere il velo sul “metodo Parnasi”, un'intercettazione ambientale negli uffici della Stadio TdV di via Emilia 88 a Roma. Segui su affaritaliani.it