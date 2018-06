Stadio Roma | Raggi | ' Chi ha sbagliato pagherà'

Nuovo Stadio Roma - la sindaca Raggi : “chi ha sbagliato pagherà” : La sindaca di Roma Virginia Raggi è intervenuta dopo gli arresti in merito a casi di corruzione attorno al Nuovo stadio del club giallorosso “Chi ha sbagliato pagherà, noi siamo dalla parte della legalità”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi sull’indagine sullo stadio della Roma, che oggi ha portato a 9 arresti. “Al momento non esprimiamo nessun giudizio – ha precisato Raggi – Aspettiamo di leggere le ...

Roma - 9 arresti per nuovo Stadio a Tor Di Valle : c'è anche Parnasi. Il Comune sospende il progetto : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiciliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono l'imprenditore Luca Parnasi e cinque suoi collaboratori (tutti in carcere). Ai domicilari il vicepresidente del Consiglio Regionale, Adriano Palozzi (Fi), l'ex assessore regionale Pier Michele Civita (Pd) e il presidente dell'Acea Luca Lanzalone che ha seguito, in veste di consulente per M5S, il dossier sulla ...

Nuovo Stadio della Roma - arrestate nove persone : in carcere imprenditori - dirigenti e consiglieri regionali : Nomi "eccellenti" tra le persone coinvolte: arrestati anche il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Adriano Palozzi (FI), l'ex assessore regionale Michele Civita del Pd. il presidente di Acea, Luca Lanzalone, e l'imprenditore Luca Parnasi (area M5s).

