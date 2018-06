Stadio Roma | nove arresti per corruzione

Costruzione nuovo Stadio della Roma arrestati politici ed imprenditori : E’ scattata stamani l’operazione Rinascimento. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una misura cautelare

Stadio della Roma : nove arresti per corruzione : I Carabinieri hanno arrestato nove persone nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, su un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una ...

Roma - nove arresti per il nuovo Stadio : L'ipotesi investigativa è quella delll'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica amministrazione

Costruzione del nuovo Stadio della Roma arrestate 9 persone : Sei persone sono finte in carcere e tre sono state poste ai domiciliari. In totale sono nove le persone arrestate

Nuovo Stadio A.S. Roma - nove arresti : 7.20 I Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Roma stanno eseguendo 9 misure cautelari, 6 in carcere e 3 ai domiciliari, nei confronti di persone accusate di corruzione e altri reati contro la Pubblica amministrazione. L'operazione,denominata "Rinascimento", giunge a seguito di indagini sulle procedure connesse alla realizzazione del Nuovo stadio della A.S. Roma calcio. Tra gli arrestati figurerebbero anche politici e ...

Stadio della Roma - nove arresti per corruzione fra politici e imprenditori : Il nuovo Stadio della Roma è sotto indagine. nove persone, tra politici e imprenditori, sono finite in manette questa mattina nell’ambito di un’inchiesta dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, coordinata dalla procura di Roma. ...

Roma - 9 arresti per il nuovo Stadio a Tor Di Valle : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Dalle prime luci dell?alba, i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di...

Roma - nove arresti per il nuovo Stadio della Roma : L'ipotesi investigativa è quella delll'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica amministrazione

Campidoglio - Stadio Roma prosegue iter amministrativo : prosegue l’iter amministrativo del progetto dello stadio di Tor di Valle. È terminato ieri alle 24 il tempo dedicato al recepimento delle osservazioni, da parte dei cittadini, sulla variante al Piano Regolatore Generale connessa al progetto dello stadio, iniziato il 12 maggio scorso. Lo riferisce una nota del Campidoglio. È stata data quindi la possibilità a tutti coloro che ne fossero interessati di visionare tutta la documentazione ...

Roma - Raggi : 'Lo Stadio è sempre più vicino' : Roma - 'Lo stadio a Tor di Valle si avvicina. Voglio aggiornarvi: ieri a mezzanotte è scaduto il tempo per presentare osservazioni al progetto. Ne sono arrivate 31. E già da questa mattina ci siamo ...

Stadio Roma - continua iter amministrativo : ANSA, - Roma, 12 GIU - Prosegue iter amministrativo sullo Stadio della Roma. Terminato il tempo per presentare le osservazioni ora ci saranno 30 giorni per le controdeduzioni e poi si arriverà alla ...

Codacons : Stadio Roma - variante urbanistica illegittima : Roma – Il Codacons e l’associazione ‘Tavolo della Libera urbanistica’ hanno inviato al Comune di Roma le proprie osservazioni relative alla variante al Piano regolatore generata dal progetto dello Stadio della Roma. Le due associazioni hanno evidenziato al Campidoglio una serie di criticità insite nella variante. “Il procedimento necessario per poter definire conclusa la fase di adozione di variante non si e’ ...

Stadio A.S. Roma : Scaduto tempo per le osservazioni : Roma – Prosegue l’iter amministrativo del progetto dello Stadio di Tor di Valle. È terminato ieri alle 24 il tempo dedicato al recepimento delle osservazioni, da parte dei cittadini, sulla variante al Piano Regolatore Generale connessa al progetto dello Stadio, iniziato il 12 maggio scorso. È stata data quindi la possibilità a tutti coloro che ne fossero interessati di visionare tutta la documentazione progettuale relativa alla Conferenza ...

Vasco Rossi - Concerto Roma Stadio Olimpico/ Scaletta e biglietti : il rocker dice no ad un grande classico : Vasco Rossi è pronto a tornare sul palco dello Stadio Olimpico per il bis Romano che gli permetterà di intrattenere migliaia di fan dopo il successo di ieri. Tutti felici? Quasi.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:19:00 GMT)