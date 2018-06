Stadio Roma | la ‘difesa’ di Salvini | “Conosco arrestato come persona per bene | spero che

Stadio Roma – Il rampollo dell’edilizia e il consulente M5s - l’assessore di Zingaretti e l’uomo di Fi : chi sono gli arrestati : L’uomo chiave è Luca Parnasi. Il costruttore 41enne è il rampollo di una famiglia di imprenditori edili, ma la sua ascesa avviene all’inizio del decennio con la realizzazione del centro commerciale EuRoma 2 all’Eur e un piccolo impero che puntava a fare concorrenza all’egemonia del gruppo Caltagirone nella Capitale. Ha dialogato molto con l’ex amministrazione provinciale guidata da Nicola Zingaretti per la quale ...

Il post della sindaca Raggi sullo Stadio della Roma poche ore prima del blitz : #unoStadiofattobene : Virginia Raggi alla vigilia dei nove arresti connessi alla realizzazione dello stadio di Tor di Valle aveva esaltato sui social il progetto: "Unico, innovativo, moderno e rispettoso dell'ambiente"

Nuovo Stadio della Roma - corruzione : 9 arresti<br>Coinvolti anche politici : 10:05 - Nuovo stadio della Roma, i nomi degli altri arrestati. Tra i destinatari delle misure disposte dalla Procura di Roma ci sono anche Gaetano e Alberto Papalia, ex proprietari del terreno Tor di Valle nel quale dovrebbe sorgere l’impianto voluto dal presidente giallorosso James Pallotta e l’ex assessore regionale Michele Civita (PD), raggiunto da arresti domiciliari.08:40 - Nuovo stadio della Roma, ecco i primi nomi degli arrestati. A ...

Nuovo Stadio Roma - 9 arresti/ L’ex grillina Grancio : “Ho sempre dubitato - ma la Raggi non mi ha mai ascoltata" : Nuovo stadio Roma: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti Parnasi, Lanzalone e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della procura Romana(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 11:10:00 GMT)

Raggi : 'Chi ha sbagliato pagherà'

Stadio Roma - nove arresti. Raggi : 'Chi ha sbagliato pagherà'. Campidoglio pronto a sospendere il progetto LIVE : CRONACA LIVE Ore 10.49 - 'Chi stava lavorando allo Stadio della Roma ed è stato arrestato lo conosco personalmente come una persona perbene e spero possa dimostrare la sua innocenza. C'è ...

Codacons : Stadio Roma - Procura blocchi Progetto : Roma – “Lo Stadio della Roma non potrà essere realizzato, almeno per il momento, e la Procura deve disporre il blocco immediato dell’intero Progetto”. A chiederlo il Codacons. Che si costituisce oggi stesso parte offesa nell’inchiesta della magistratura che “ha portato alla luce gravi episodi di corruzione e associazione a delinquere nell’ambito delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo ...

Arresti per lo Stadio di Roma - l’immarcescibile dedizione all’inghippo nonostante i Cinquestelle : Virginia Raggi non ha ricevuto in eredità una perla ma una fogna. Un circuito melmoso di interessi, un interscambio collusivo e puzzolente di favori dove una città sotterranea di malfattori, di ogni risma e livello economico, proliferava fino a impadronirsi del Campidoglio. Si sperava che i Cinquestelle almeno sapessero fare argine alla melma perché sul resto, cioè sulla capacità di amministrare Roma, la Capitale d’Italia, l’impreparazione, ...

arrestati pezzi grossi di Forza Italia - Pd e Movimento 5 Stelle

Roma - 9 arresti per il nuovo Stadio a Tor Di Valle : c'è anche Parnasi Il Campidoglio sospende il progetto Raggi : chi ha sbagliato - pagherà Vittorio Sgarbi : avevo avvertito Totti : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiliari) per il nuovo stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono anche l'imprenditore Luca Parnasi (in carcere), il...

