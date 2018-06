Stadio Roma | il sistema Parnasi | «Per fare lo stadio paghiamo tutti»

Stadio Roma : «Il consigliere della Raggi asservito ai Parnasi». Terremoto sulla giunta : Dal costruttore l'avvocato Lanzalone, fedelissimo della sindaca, ha avuto consulenze «inutili» per 100 mila euro per velocizzare il progetto. I pm: «Sono mazzette. I due hanno chiesto a Bisignani di intervenire sulla stampa per cambiare articoli sgraditi». Nei guai anche il dem Civita, uomo di Zingaretti: «Parnasi, mi assumi mio figlio?»

Nuovo Stadio Roma - 9 arrestati : c'è anche Parnasi/ Malagò : "Roma non coinvolta nell'indagine" : Nuovo Stadio Roma: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti Parnasi, Lanzalone e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari: si autosospende dal M5s Ferrara, il capogruppo di Roma(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 23:37:00 GMT)

Stadio Roma - nuova inchiesta per corruzione sul progetto. Anche uomini M5s - Pd e Fi tra gli arrestati : Nove arrestati, sedici indagati dalla Procura di Roma. Tra i destinatari della custodia cautelare, il consigliere regionale Palozzi di Forza Italia, l'imprenditore Parnasi, il presidente di Acea ...

NUOVO Stadio Roma - 9 ARRESTATI : C’È ANCHE PARNASI/ Lombardi (M5s) fa chiarezza - Lanzalone si dimette da Acea? : NUOVO STADIO ROMA: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti PARNASI, Lanzalone e Palozzi. Sei agli arresti e tre ai domiciliari: si autosospende dal M5s Ferrara, il capogruppo di ROMA(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:52:00 GMT)

Stadio Roma - chi è Luca Lanzalone : il consulente del M5s che risolveva problemi adesso è finito ai domiciliari : Luca Parnasi nelle intercettazioni lo ha soprannominato “Mr Wolf”, come il personaggio di Pulp Fiction. Quello interpretato da Harvey Keitel, che arrivava sulla scena di una carneficina e diceva senza scomporsi: “Sono Wolf, risolvo problemi”. Mai soprannome fu più azzeccato per Luca Lanzalone, l’avvocato ‘problem solver’ classe 1969 caro a Davide Casaleggio, in grado nel giro di un paio d’anni di rimettere sul binario giusto le problematiche ...

Stadio della Roma sotto inchiesta : 9 arresti - c'è anche Parnasi : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiciliari) per il nuovo Stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono l'imprenditore Luca Parnasi, in carcere insieme a cinque...

Stadio Roma : Malagò - club non coinvolto : ANSA, - Roma, 13 GIU - "Per quanto riguarda il discorso sportivo, una cosa che mi sembra assolutamente certificata è che non c'è nessun coinvolgimento a nessun titolo né della società, né dei suoi ...

Stadio Roma - chi è Luca Lanzalone : il Mr Wolf del M5s che risolveva problemi adesso è finito agli arresti domiciliari : Luca Parnasi nelle intercettazioni lo ha soprannominato “Mr Wolf”, come il personaggio di Pulp Fiction. Quello interpretato da Harvey Keitel, che arrivava sulla scena di una carneficina e diceva senza scomporsi: “Sono Wolf, risolvo problemi”. Mai soprannome fu più azzeccato per Luca Lanzalone, l’avvocato ‘problem solver’ classe 1969 caro a Davide Casaleggio, in grado nel giro di un paio d’anni di rimettere sul binario giusto le problematiche ...

Stadio Roma - quando l'assessore di Milano Maran rifiutò una casa da Parnasi : Il sistema corruttivo che, secondo i giudici, l'imprenditore Luca Parnasi e gli uomini del suo gruppo, avevamo organizzato a Roma puntavano a esportarlo anche a Milano. È quanto emerge dall'ordinanza ...

La brutta storia del nuovo Stadio della Roma - in sintesi - : Roma, 13 giu. , askanews, I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Roma nei confronti di 9 persone per un'associazione per delinquere 'finalizzata recita una ...

Stadio Roma - nelle carte il ruolo di Parnasi : “Forte credibilità con il M5s e la cortesia al politico Pd. Ho lista di tutti i partiti” : “Io c’ho una lista di tutti i partiti politici, dieci soggetti. Io non voglio essere presente, la cosa la faccio fa’ a mamma. Poi vediamo come fa con i pagamenti”. Lo Stadio dell’As Roma, ma non solo. Un importante progetto commerciale nel comune di Marino – alle porte della Capitale – il restyling del litorale di Ostia “anche nell’interesse degli Spada”, altri interessi da sbloccare in città e il sogno di atterrare a Milano ...

Stadio Roma - Sanvitto : “non lo faranno mai” : L’architetto urbanista Francesco Sanvitto (portavoce del Tavolo Libera Urbanistica, ex coordinatore del Tavolo Urbanistica del M5S) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. In merito all’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. “La Raggi è bugiarda –ha affermato Sanvitto-. La sindaca mente quando ...

Stadio Roma : chi è Lanzalone - l’avvocato genovese al timone di Acea grazie al M5S : Da Livorno, dove aveva affiancato Nogarin per il concordato Aamps, alla Capitale per risolvere le grane della giunta di Virginia Raggi, si era conquistato la stima di Grillo e Casaleggio...

Stadio Roma - l’assessore Maran rifiutò casa da Parnasi : “Abbiamo fatto la figura dei romani che vanno a Milano nei film” : Gli avevano offerto una casa per provare a inserirsi nelle trattative preliminari che avrebbero poi dovuto portare alla costruzione del nuovo Stadio del Milan. Lui, però, ha rifiutato in “maniera sdegnosa“. Non voleva “prendere per il culo” i suoi elettori, Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica del comune di Milano. Spunta anche questa vicenda nell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma che oggi ha ...