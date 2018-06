Stadio As Roma | promesse di incarichi per 100 mila euro per Luca Lanzalone | presidente

Stadio Roma - ecco il “Metodo Parnasi” Soldi e promesse per l'iter del progetto : L'indagine è una costola del filone Scarpellini-Marra e ha preso consistenza attraverso una serie di intercettazione telefoniche. A togliere il velo sul “metodo Parnasi”, un'intercettazione ambientale negli uffici della Stadio TdV di via Emilia 88 a Roma. Segui su affaritaliani.it

Stadio Roma - cosa è successo? : 9 persone arrestate, 16 indagati, politici e imprenditori coinvolti, e uno Stadio ancora da costruire. Stamattina i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Roma hanno fatto ...

La travagliata storia dello Stadio di Roma : (Immagine: stadiodellaRoma.com) Durante la mattina di mercoledì 13 giugno i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Roma hanno proceduto con gli arresti di 9 persone (6 in carcere e 3 attualmente ai domiciliari) per corruzione relativamente alla costruzione dello stadio della Roma. Il Messaggero, avvalendosi di fonti all’Urbanistica, ha anticipato che durante il pomeriggio la sindaca della Capitale Virginia Raggi ...

Pallotta : "La Roma non c'entra nulla - lo Stadio si fa" : Caos Roma, interviene anche il presidente del club James Pallotta, intercettato fuori dal suo hotel in centro: "Com'è stato detto ufficialmente, la Roma non c'entra nulla. Tutto ciò non avrà alcuna ...

Pm : su Stadio - Comune e As Roma estranei : 14.20 La sindaca Raggi non c'entra nulla con l'indagine e gli atti del Comune non sono oggetto del procedimento. Lo hanno precisato gli inquirenti dopo i 9 arresti nell'inchiesta sullo stadio della Roma. Analoga precisazione per l'As Roma: "La società, i suoi dipendenti e i suoi tifosi sono totalmente estranei alla vicenda", ha detto il Pm Ielo.

Nuovo Stadio della Roma - i carabinieri arrestano nove persone - La Raggi valuta stop al progetto : Nei primi mesi del 2017, Ferrara aveva partecipato alla trattativa con il gruppo Parnasi per la modifica della prima stesura del progetto sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. Tra le ...

NUOVO Stadio Roma : ARRESTATI LANZALONE E PARNASI/ Corruzione - caos M5s : rischio stop dell'intero progetto : NUOVO STADIO ROMA: 9 arresti per condotte corruttive, coinvolti PARNASI, LANZALONE e Palozzi. rischio stop dell'intero progetto: la ROMA non c'entra.

Stadio della Roma - Martina (reggente Pd) : “Vicenda inquietante - colpo pesante per amministrazione Raggi” : “Gli arresti e l’inchiesta sullo Stadio della Roma? Una vicenda inquietante, mi pare che dal punto di vista dell’amministrazione capitolina sia una vicenda pesantissima”. Così il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a margine dell’assemblea annuale di Confesercenti, commentando gli arresti avvenuti oggi sulla costruzione dello Stadio della Roma. “Vediamo bene ora come evolvono le cose, ma dal punto di ...

Stadio Roma : soldi - consulenze - assunzioni : ANSA, - Roma, 13 GIU - soldi in contanti, fatture per operazioni inesistenti, assunzioni e consulenze. Così il gruppo Parnasi, secondo l'accusa, foraggiava i politici e pubblici ufficiali con un ...

Nuovo Stadio della Roma - nove arresti | Raggi verso sospensione progetto | Pallotta : impianto serve : Nomi "eccellenti" tra le persone coinvolte: arrestati anche il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Adriano Palozzi (FI), l'ex assessore regionale Michele Civita del Pd. il presidente di Acea, Luca Lanzalone (consulente M5s) e l'imprenditore Luca Parnasi. Indagato anche il grillino Paolo Ferrara

Stadio Roma : arrestati per corruzione Luca Parnasi e Luca Lanzalone Chi sono|La storia del progetto : Nove in tutto: con il costruttore e il presidente Acea di area grillina, anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Adriano Palozzi (Fi) e Michele Civita (Pd): le accuse sono associazione per delinquere e delitti contro la Pubblica amministrazione

Stadio Roma - Raggi : chi ha sbagliato pagherà : Roma, 13 giu. , askanews, 'Chi ha sbagliato pagherà noi siamo dalla parte della legalità. Aspettiamo di leggere le carte'. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine di un incontro con la ...

Stadio Roma - la telefonata di Parnasi : 'Spenderò qualche soldo per le elezioni' : L'imprenditore Luca Parnasi , general contractor per la costruzione del nuovo Stadio della Roma con la sua Eurnova a pochi mesi dalle ultime elezioni si sfogava con i suoi: 'Spenderò qualche soldo per ...

Indagine nuovo Stadio - il pm : «La Roma non c’entra nulla con l’inchiesta» : «L'As Roma non c'entra nulla con l'inchiesta». È quanto ha precisato il procuratore aggiunto Paolo Ielo. L'articolo Indagine nuovo stadio, il pm: «La Roma non c’entra nulla con l’inchiesta» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.