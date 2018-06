Stadio | addio al sogno da 1 | 7 mld E Caltagirone si frega le mani Tegola per Raggi

Stadio Olimpico di Torino/ Dopo Vasco Rossi addio concerti? : Novità in arrivo per i torinesi che presto potrebbero dover rinunciare ai concerti allo Stadio Olimpico di Torino . Quella di Vasco Rossi potrebbe essere l'ultima performance?(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:29:00 GMT)

SANDRO PICCININI / L'addio al Bernabeu : "Porterò dentro le emozioni che questo Stadio mi ha regalato" : SANDRO PICCININI, in un post il suo addio alla Champions League, che dal prossimo anno lascerà Mediaset per approdare sulle piattaforme di Sky. Quale sarà il futuro del noto giornalista?(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:37:00 GMT)