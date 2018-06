Spread Btp Bund apre in calo a 232 punti

Spread Btp-Bund chiude a 235 punti base : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund chiude a 235 punti base, poco sopra i 233 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp decennale è al 2,83%. 12 giugno 2018 Diventa fan di ...

Spread Btp-Bund risale a 240 punti base : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund risale a 240 punti base, a 241, con il rendimento del decennale italiano in rialzo al 2,85%. 12 giugno 2018

Spread Btp-Bund torna sopra 230 punti : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Lo Spread Btp-Bund torna sopra i 230 punti base, a 235, con il rendimento del decennale del Tesoro al 2,82%. 12 giugno 2018

Spread Btp-Bund sotto 230 dopo asta Bot : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi resta sotto i 230 punti base dopo l'asta dei Bot annuali conclusasi con pieno collocamenti e tassi in forte rialzo. Il differenziale segna 229

Btp - apertura positiva - Spread su Bund scende a 233 pb : Mercato obbligazionario italiano ancora in rialzo in apertura della seduta odierna, sull'onda lunga delle rassicurazioni giunte nel fine settimana dal ministro dell'Economia Giovanni Tria sulla permanenza del Paese nell'euro e sull'impegno del governo a tenere sotto controllo i conti pubblici.

Spread Btp Bund chiude in netto ribasso : ANSA, - ROMA, 11 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in netto ribasso a 233 punti base rispetto ai 268 di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,82% dal 3,12%. 11 giugno

Spread - il differenziale Btp-Bund in calo sotto i 240 punti. Borsa italiana la migliore d’Europa con le banche : La differenza di rendimento (Spread) tra i Btp italiani e i Bund tedeschi è scesa lunedì intorno ai 240 punti dopo la chiusura a 268 di venerdì sera, quando lo Spread si era allargato rispetto ai giorni precedenti. Il rendimento del titolo decennale è sceso sotto il 2,9%. Positivo anche il fronte azionario, con Piazza Affari miglior listino europeo: sfiora il 2 per cento grazie al traino delle banche a partire da Unicredit, Intesa ed Mps. ...

Spread Btp Bund apre in calo a 239 punti : ANSA, - ROMA, 11 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund è in ribasso in avvio di giornata a 239,4 punti base rispetto ai 268 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano scende al 2,

Spread Btp-Bund a 268 punti - Piazza Affari perde l'1 - 89% - pesa l'incertezza Scholz : «Italia non fallirà» : «È irresponsabile fare come se qui si potesse formulare la soluzione ai problemi italiani», ha aggiunto Scholz, rivolgendosi al fondatore eurocritico di Afd Bernd Lucke, professore di economia

Spread Btp-Bund a 260 punti - Piazza Affari ancora in rosso : -2% - pesa incertezza. Scholz : «Italia non fallirà» : «È irresponsabile fare come se qui si potesse formulare la soluzione ai problemi italiani», ha aggiunto Scholz, rivolgendosi al fondatore eurocritico di Afd Bernd Lucke, professore di economia

Spread - il differenziale Btp-Bund si allarga di nuovo verso i 270 punti. Ai massimi dal 2012 quello con i titoli spagnoli : Di nuovo sotto pressione i titoli del debito pubblico italiano. Venerdì mattina il rendimento del Btp decennale è arrivato fino al 3,1% e il differenziale rispetto al Bund tedesco si è allargato fino a 270 punti base contro i 255 della chiusura di giovedì. Lo Spread non toccava questo livello che dai giorni precedenti la formazione del governo Conte. Il differenziale è in rialzo anche sul titolo con scadenza a due anni, a 221 punti base a fronte ...

Spread Btp-Bund a 270 punti - Scholz : «L'Italia non fallirà» : «È irresponsabile fare come se qui si potesse formulare la soluzione ai problemi italiani», ha aggiunto Scholz, rivolgendosi al fondatore eurocritico di Afd Bernd Lucke, professore di economia

Spread Btp-Bund a 270 punti - la Borsa di Milano apre in calo : -1 - 24% - : Apertura in deciso calo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib di piazza Affari avvia le contrattazioni a -1,33% a 21.478 punti. Simile l'andamento dell'All Share che debutta a -1,28% a 23.690 ...