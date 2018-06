Speranza aggiornamento B386 su Huawei P9 Plus | ultima patch e batteria migliorata?

optimaitalia

: Speranza aggiornamento B386 su #HuaweiP9Plus: ultima patch e batteria migliorata? - wordweb81 : Speranza aggiornamento B386 su #HuaweiP9Plus: ultima patch e batteria migliorata? - OptiMagazine : Speranza aggiornamento B386 su #HuaweiP9Plus: ultima patch e batteria migliorata? - chiarabbbo1 : RT @twilyrk: Eh comunque un bel aggiornamento di #finoallimbrunire farebbe proprio bene all anima, Bnotte con una speranza ... @chiarabbb… -

(Di mercoledì 13 giugno 2018) Nuovo passo in avanti con l'suP9: il modello no brand del phablet 2017 sta cominciando a ricevere in Europa, in via ufficiale, un nuovo pacchetto software che integra l'di sicurezza Google e che si spera possa anche migliorare sensibilmente lo stato delladel telefono. Ecco raccolti di seguito i dettagli del firmware fin qui noti.La build esatta dell'adeguamento è la VIE-L09C432che riguarda naturalmente ilP9appunto. Il firmware è basato sempre su Android 7.0 Nougat e su interfaccia personalizzata EMUI 5.0. Ladi sicurezza è quella del mese di giugno, così come ci comunica la fonte Stechguide, il che è senz'altro un punto a favore del dispositivo che continua in questo modo ad essere protetto dalle vulnerabilità del sistema operativo così come individuate dagli esperti di Mountain View. Per il momento, al ...